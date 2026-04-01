Confirmado por Sony: el aumento de la Play Station 5 ya tiene fecha

Desde el 2 de abril, comprar una PlayStation 5 costará 100 dólares más en Estados Unidos. Sony rompió el silencio y confirmó el ajuste que ya genera expectativas en el mercado mexicano.

La compañía japonesa anunció mediante su blog oficial que los precios de sus consolas PlayStation se actualizan por el alza en componentes críticos, especialmente chips de memoria. No es un movimiento aislado: responde a presiones globales que están reconfigurando toda la industria tecnológica.

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¿Por qué sube el precio de PlayStation en 2026?

La crisis de semiconductores no es nueva, pero ahora tiene un competidor inesperado: la inteligencia artificial. Los fabricantes de chips están priorizando pedidos para centros de datos, dejando menos capacidad para dispositivos de consumo como consolas, celulares o laptops.

Sony no es la única que siente el golpe. Toda la cadena de suministro electrónica atraviesa tensiones comerciales y costos logísticos que, tarde o temprano, terminan en el ticket final.

Los nuevos precios en Estados Unidos, vigentes desde abril, quedan así:



PlayStation 5 estándar: 649.99 dólares (antes 549.99)

PlayStation 5 Digital Edition: 599.99 dólares

PlayStation 5 Pro: 899.99 dólares

PlayStation Portal: 249.99 dólares (antes 199.99)

Important price update for PS5 and PlayStation Portal: https://t.co/zFrI7uozps pic.twitter.com/Xih3ppppdu — PlayStation (@PlayStation) March 27, 2026

¿Qué significa este ajuste para los gamers mexicanos?

Aunque Sony aún no publica cifras oficiales para México, la tendencia es clara. Si el dólar se mantiene cerca de los 20 pesos, una PS5 estándar podría rondar los 13,000 MXN antes de impuestos y margen de distribuidores. En la práctica, el precio final en tienda probablemente supere esa referencia.

Este fenómeno marca un giro inédito. En generaciones anteriores, las consolas solían bajar de precio con el tiempo. Hoy ocurre lo contrario: los costos se mantienen o suben, incluso en equipos con varios años en el mercado.

Analistas del sector advierten que el encarecimiento podría frenar la entrada de nuevos jugadores al ecosistema. Para el consumidor mexicano, esto significa que planear la compra de una consola requerirá un presupuesto más holgado o esperar a ofertas puntuales como el Hot Sale.

Tampoco podemos descartar que otras marcas sigan el mismo camino. Si la escasez de componentes persiste, Xbox y Nintendo podrían ajustar sus precios también.

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