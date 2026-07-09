Estándar o Ultimate: ¿qué versión de GTA 6 conviene comprar y qué pierdes si no pagas de más?

Rockstar Games confirmó oficialmente en su Centro de Ayuda que Grand Theft Auto 6 (GTA 6) solo tendrá dos ediciones al lanzamiento el 19 de noviembre de 2026: la Edición Estándar y la Edición Ultimate. La compañía activó las preventas el 25 de junio en Xbox, PlayStation, Amazon México y Gameplanet, y los jugadores mexicanos enfrentan ahora la decisión más importante antes del lanzamiento: ¿conviene ahorrar 380 pesos con la Edición Estándar o pagar de más por la Ultimate?

Para audiencia mexicana con presupuesto ajustado, la decisión editorial entre pagar $1,499 pesos por la Estándar o $1,879 pesos por la Ultimate en Xbox digital (o equivalentes en otras tiendas) puede parecer solo una cuestión de $380 pesos, pero en realidad implica renunciar a 16 contenidos exclusivos.

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Qué incluye la Edición Estándar de GTA 6

La Edición Estándar de GTA 6 es la opción más económica del catálogo oficial de Rockstar Games y se posiciona como propuesta base para jugadores que priorizan el juego principal sobre el contenido adicional. Según la documentación oficial de Rockstar Games, la Edición Estándar incluye únicamente los siguientes elementos:

GTA 6 El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) es uno de los eventos más esperados en la industria de los videojuegos. (Canva Pro)

Grand Theft Auto 6 (juego base completo con la historia principal de Jason y Lucia en Vice City).

(juego base completo con la historia principal de Jason y Lucia en Vice City). Vintage Vice City Pack (bonos de preventa disponibles hasta el 20 de noviembre de 2026 ) que incluye:

(bonos de preventa disponibles hasta el ) que incluye: ‘55 Vapid Stanier Sedan y Garaje para almacenar el vehículo en Shore Court cerca de Ocean Beach.

para almacenar el vehículo en Shore Court cerca de Ocean Beach.

Outfits y peinados exclusivos : traje pastel vintage de lino para Jason y vestido rojo de lentejuelas con rizos para Lucia.

: traje pastel vintage de lino para Jason y vestido rojo de lentejuelas con rizos para Lucia.

Patrón exclusivo de arma inspirado en la icónica camisa de palmeras de Tommy Vercetti (personaje mítico de Vice City).

inspirado en la icónica camisa de palmeras de Tommy Vercetti (personaje mítico de Vice City). Un mes de GTA+ Membership (exclusivo para versión digital) que permite jugar títulos gratis de la franquicia mientras esperan el lanzamiento.

Es importante mencionar que el Vintage Vice City Pack está incluido en ambas ediciones si se compra antes del 20 de noviembre de 2026, por lo que no representa una razón para pagar de más por la Ultimate.

Qué incluye la Edición Ultimate de GTA 6 (Ultimate Edition Upgrade)

La Edición Ultimate de GTA 6 contiene todo lo de la Edición Estándar más el Ultimate Edition Upgrade con 16 contenidos exclusivos integrados en la historia principal del juego. Según la documentación oficial de Rockstar Games y el análisis de TechRadar, estos son los contenidos que incluye exclusivamente la Edición Ultimate:

‘95 Grotti Cheetah: vehículo deportivo exclusivo con estilo clásico de Vice City.

vehículo deportivo exclusivo con estilo clásico de Vice City. Revólveres Hawk & Little Morgan: versiones para él y para ella con estilos Vice City extraídos de la Vercetti Estate, incluyendo empuñaduras grabadas con palmeras, detalles grabados y mira de alto rendimiento.

versiones para él y para ella con estilos Vice City extraídos de la Vercetti Estate, incluyendo empuñaduras grabadas con palmeras, detalles grabados y mira de alto rendimiento. Variantes personalizadas de armas: pistolas laterales personalizadas con grabados detallados para la Girardi ES9 de Jason y la Klose K17 de Lucia.

pistolas laterales personalizadas con grabados detallados para la Girardi ES9 de Jason y la Klose K17 de Lucia. Outfits, tatuajes y más al estilo Vice City exclusivos para Lucia y Jason.

exclusivos para Lucia y Jason. Vehículos de la casa segura de Jason: incluyendo motocicleta Dinka Enduro con tinte militar y kayak Crest.

incluyendo motocicleta Dinka Enduro con tinte militar y kayak Crest. Camioneta pickup Vapid Ganado low-riding de Jason con modificaciones exclusivas.

con modificaciones exclusivas. Rideout Customs: mod-shop para personalizar vehículos estándar del juego.

mod-shop para personalizar vehículos estándar del juego. Salón unisex Sara’s: vello facial y peinados para Lucia y Jason, más maquillaje y manicura para Lucia.

vello facial y peinados para Lucia y Jason, más maquillaje y manicura para Lucia. Barco Shitzu Squalo con caja de armas cargada de explosivos.

con caja de armas cargada de explosivos. Tienda de ropa Stock 305: con looks únicos y exclusivos para Jason y Lucia en el destino premium de streetwear elevado de Stockyard.

con looks únicos y exclusivos para Jason y Lucia en el destino premium de streetwear elevado de Stockyard. ‘67 VAPID Dominator Buggy: almacenable en el Paradise Garage en Watson Bay, con locker de armas y depósito seguro para almacenar bienes robados y venderlos posteriormente.

almacenable en el Paradise Garage en Watson Bay, con locker de armas y depósito seguro para almacenar bienes robados y venderlos posteriormente. Electric Fang Tattoo Shop: con más de 50 tatuajes para Lucia y Jason.

con para Lucia y Jason. One-Eyed Willie’s Mod Shop: ubicado en Lake Leonida.

ubicado en Lake Leonida. Goodtime Gear: colección cápsula de ropa y accesorios inspirados en Macca the Gator, personaje del show de TV de éxito del estado de Goodtime.

colección cápsula de ropa y accesorios inspirados en Macca the Gator, personaje del show de TV de éxito del estado de Goodtime. PTT Youngin$ Illegal Goods Store: compound de pandillas en Southside Vice City para conseguir ítems especiales y contrabando distinto.

compound de pandillas en Southside Vice City para conseguir ítems especiales y contrabando distinto. Classic Car Collection: rastrear una variedad de autos clásicos abandonados y proyectos en curso para restaurarlos a su gloria anterior en esta comisión especial del excéntrico coleccionista y arreglador local Wyman.

Rockstar Games destaca explícitamente que estos bonos Ultimate “atraviesan todos los aspectos de la historia de Jason y Lucia, con nuevos ítems que se desbloquean detrás de cada capítulo” del juego principal, lo que sugiere que el contenido está integrado en la narrativa y no es simplemente cosmético.

Adicionalmente, es importante mencionar que la versión física de la Edición Ultimate NO está disponible según confirma Rockstar Games: solo la Edición Estándar se comercializa en formato caja (con código descarga digital, sin disco físico). Los compradores que quieran los contenidos Ultimate deben adquirirlos digitalmente en las tiendas oficiales de PlayStation Store o Microsoft Xbox Store, ya sea al momento de la compra inicial o como upgrade posterior a la Edición Estándar. Esta limitación puede ser relevante para audiencia coleccionista mexicana que prefiere formato físico y para quien puede convenir comprar la Edición Estándar física ahora y hacer el upgrade digital a Ultimate una vez recibido el código de descarga.

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