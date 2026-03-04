Sony protege a su PlayStation 5: un drástico bloqueo que puede afectar a los jugadores de PC

Durante los últimos años, los dueños de una computadora para videojuegos se acostumbraron a una buena racha. Títulos que antes eran imposibles de jugar sin tener la consola debajo de la tele, como God of War o The Last of Us, terminaron llegando a Steam y Epic Games. Sin embargo, informes recientes sugieren que esta puerta podría cerrarse de golpe.

Sony quiere proteger a su PlayStation y no llevaría sus grandes títulos a PC

Según filtraciones publicadas por medios especializados como WCCF Tech, Sony estaría evaluando un cambio radical en su estrategia de lanzamientos. La idea inicial de llevar sus exclusivos a PC buscaba maximizar ingresos y recuperar la inversión de desarrollos triple A, pero ahora la prioridad parece ser otra: blindar el valor de la PlayStation 5.

La información indica que la compañía japonesa planea restringir las versiones de escritorio para los juegos de un solo jugador más importantes. Esto no significa un adiós total a la plataforma de Windows, pero sí marca una línea clara entre qué tipo de experiencias llegarán fuera de la consola y cuáles se quedarán resguardadas en el ecosistema de Sony.

Para entender qué títulos corren riesgo y cuáles seguirán circulando libremente, aquí están los puntos clave del rumor:



Juegos afectados: Las futuras entregas de franquicias de un solo jugador, como una posible secuela de Ghost of Tsushima, Marvel's Wolverine o un The Last of Us Part III.

Las futuras entregas de franquicias de un solo jugador, como una posible secuela de Excepciones confirmadas: Los juegos multijugador y los modelos de "servicio" (live service) seguirán llegando a PC para mantener una base de usuarios amplia.

Los juegos multijugador y los modelos de "servicio" (live service) seguirán llegando a PC para mantener una base de usuarios amplia. Objetivo reportado: Devolver el poder de los exclusivos a la consola para incentivar la compra de hardware PlayStation.

Una estrategia diferente en Xbox

Aunque aún falta la confirmación oficial de Sony, este movimiento contrasta directamente con lo que está haciendo Microsoft. Mientras Xbox ha optado por lanzar sus juegos incluso en consolas rivales y PC para priorizar el software sobre el hardware, Sony parecería querer tomar el camino opuesto. La lógica detrás de esto, según los reportes, es que liberar todos los exclusivos quita valor a la consola como plataforma única. Si los mejores juegos están en todos lados, la razón para comprar una PlayStation 5 se debilita.

Hasta el momento, los ports de PlayStation a PC solían llegar entre uno y dos años después del estreno original en consola. Si este bloqueo se implementa, los jugadores de PC tendrían que depender únicamente de servicios de nube o esperar a que la política vuelva a cambiar en el futuro.