EA Sports FC 27: posible precio, versiones y todos los detalles para reservar la nueva edición

Electronic Arts prepara el lanzamiento oficial de EA Sports FC 27, sucesor directo de FC 26 dentro del catálogo del videojuego de fútbol más vendido del mundo y, a falta de confirmación por parte de la empresa, el nuevo título llegaría oficialmente el viernes 25 de septiembre de 2026 manteniendo la misma ventana estacional de lanzamiento que EA Sports FC 26 el año anterior.

El único dato oficialmente confirmado por EA Sports hasta la fecha es que EA Sports FC es el producto oficialmente licenciado del AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, torneo continental asiático que se disputará entre enero y febrero de 2027 con 24 equipos nacionales participantes y 8 estadios oficialmente licenciados.

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Cuánto costaría EA Sports FC 27 según los reportes filtrados

Los precios mantendrían la estructura de precios de EA Sports FC 26 sin variaciones significativas, siguiendo el patrón editorial establecido por Electronic Arts durante las últimas dos entregas.

Edición Estándar Estados Unidos: $69.99 dólares estadounidenses en todas las plataformas (PlayStation 5 + Xbox Series X|S + Nintendo Switch 2 + PC).

en todas las plataformas (PlayStation 5 + Xbox Series X|S + Nintendo Switch 2 + PC). Edición Estándar España: €69.99 para PC y Nintendo Switch 2 + €79.99 para PlayStation y Xbox — diferenciación de precios según ecosistema propietario de consola.

para PC y Nintendo Switch 2 + para PlayStation y Xbox — diferenciación de precios según ecosistema propietario de consola. Edición Ultimate Estados Unidos: $99.99 dólares estadounidenses en todas las plataformas.

en todas las plataformas. Edición Ultimate España: €99.99 para todas las plataformas.

para todas las plataformas. Precio estimado México Edición Estándar: aproximadamente $1,299 a $1,399 pesos según análisis del segmento y comparativa con precios oficiales EA Sports FC 26 México (rango consistente con la estrategia comercial regional de Electronic Arts).

aproximadamente según análisis del segmento y comparativa con precios oficiales EA Sports FC 26 México (rango consistente con la estrategia comercial regional de Electronic Arts). Precio estimado México Edición Ultimate: aproximadamente $1,799 a $1,899 pesos según proyección basada en el diferencial de USD 30 entre Estándar y Ultimate.

Es importante mencionar que los precios oficiales México aún no han sido confirmados por Electronic Arts porque las reservas oficiales aún no se han activado en las tiendas mexicanas (Xbox Store, PlayStation Store, Amazon México, Gameplanet).

EA Sports FC 26 Se espera por la nueva edición del videojuego de fútbol. (Electronic Arts)

Qué versiones tendrá EA Sports FC 27 y qué incluye cada edición

Según los reportes de filtración, EA Sports FC 27 mantendría el esquema de solo dos ediciones oficiales (Estándar y Ultimate) sin múltiples versiones intermedias, siguiendo el patrón consolidado de EA Sports FC 26. Estas son las características principales que se esperan para cada edición según los reportes preliminares del sector:

Edición Estándar de EA Sports FC 27:

Juego base completo con todos los modos incluidos (Modo Carrera + Ultimate Team + Kick-Off + Volta + Pro Clubs + otros modos históricos).

Formato físico con disco disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One (confirmado por la filtración).

disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One (confirmado por la filtración). Formato digital disponible en todas las plataformas compatibles.

Sin acceso anticipado — disponibilidad exclusiva desde el lanzamiento oficial del 25 de septiembre de 2026.

Sin contenidos exclusivos Ultimate Team ni bonos adicionales.

Ideal para audiencia que quiere el juego base sin extras premium.

Edición Ultimate de EA Sports FC 27:

Juego base completo con todos los modos incluidos.

Acceso anticipado de 7 a 8 días desde el jueves 17 o 18 de septiembre de 2026 (7-8 días antes del lanzamiento estándar del 25 de septiembre).

desde el jueves 17 o 18 de septiembre de 2026 (7-8 días antes del lanzamiento estándar del 25 de septiembre). Contenidos exclusivos para Ultimate Team desde el primer día (probablemente jugadores premium + Iconos + Héroes + packs de arranque + entrenadores + otros contenidos rotativos).

desde el primer día (probablemente jugadores premium + Iconos + Héroes + packs de arranque + entrenadores + otros contenidos rotativos). Contenidos exclusivos para otros modos del juego (probablemente Modo Carrera + Volta + Pro Clubs).

Formato exclusivamente digital según patrón previo — sin formato físico Ultimate confirmado hasta ahora.

Ideal para audiencia competitiva Ultimate Team + audiencia early adopter que quiere ventaja competitiva vs la comunidad.

Adicionalmente según los reportes de filtración, los suscriptores de EA Play y Xbox Game Pass Ultimate podrían acceder al juego desde el 17 o 18 de septiembre a través de la prueba de 10 horas de EA Play (característica estándar del servicio de suscripción EA para nuevos lanzamientos) sin necesidad de comprar la Ultimate Edition. Los suscriptores de EA Play Pro para PC obtendrían acceso ilimitado al juego completo desde la misma fecha sin necesidad de compra por separado.

Cómo reservar EA Sports FC 27 en México cuando abran las preventas

Estas son las cinco opciones principales para audiencia mexicana interesada en reservar el juego cuando las preventas se activen:

PlayStation Store México (store.playstation.com/es-mx): tienda oficial digital para audiencia PlayStation 5 y PlayStation 4 con precios en pesos mexicanos y opciones de pago con tarjeta de crédito, débito, PayPal + PlayStation Plus.

(store.playstation.com/es-mx): tienda oficial digital para audiencia PlayStation 5 y PlayStation 4 con precios en pesos mexicanos y opciones de pago con tarjeta de crédito, débito, PayPal + PlayStation Plus. Xbox Store México (xbox.com/es-mx): tienda oficial digital para audiencia Xbox Series X|S y Xbox One con precios en pesos mexicanos y opciones de pago con tarjeta de crédito, débito, Microsoft Rewards.

(xbox.com/es-mx): tienda oficial digital para audiencia Xbox Series X|S y Xbox One con precios en pesos mexicanos y opciones de pago con tarjeta de crédito, débito, Microsoft Rewards. Nintendo eShop México : tienda oficial digital para audiencia Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch original con precios en pesos mexicanos y opciones de pago con tarjeta de crédito, PayPal, PayPal.

: tienda oficial digital para audiencia Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch original con precios en pesos mexicanos y opciones de pago con tarjeta de crédito, PayPal, PayPal. Amazon México (amazon.com.mx): tienda con formato físico y digital disponible con envío nacional gratuito para audiencia Prime + opciones de reserva anticipada con precios competitivos.

(amazon.com.mx): tienda con formato físico y digital disponible con envío nacional gratuito para audiencia Prime + opciones de reserva anticipada con precios competitivos. Gameplanet México (gameplanet.com): retailer especializado en videojuegos con presencia nacional + formato físico y digital + preventas con bonos exclusivos según campaña activa.

Adicionalmente, retailers masivos mexicanos como Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Costco, Chedraui y Liverpool suelen habilitar preventas físicas del juego con formato disco en las semanas previas al lanzamiento, incluyendo códigos digitales para bonos exclusivos según campañas específicas del retailer.

Plataformas confirmadas para EA Sports FC 27

Los reportes de filtración confirman que EA Sports FC 27 mantendrá el soporte sorpresivo para consolas last-gen además de las plataformas de nueva generación, ampliando significativamente la base potencial de jugadores del juego. Estas son las plataformas confirmadas según los reportes preliminares:

Plataformas de nueva generación (next-gen):

PlayStation 5 (Sony).

(Sony). Xbox Series X|S (Microsoft).

(Microsoft). Nintendo Switch 2 (Nintendo — nueva generación 2025).

(Nintendo — nueva generación 2025). PC (a través de EA App + Steam + Epic Games Store).

Plataformas de generación anterior (last-gen) — soporte sorpresivo:

PlayStation 4 (Sony — generación 2013).

(Sony — generación 2013). Xbox One (Microsoft — generación 2013).

(Microsoft — generación 2013). Nintendo Switch (Nintendo original de 2017).

Este mantenimiento del soporte para consolas last-gen es una decisión editorial fuerte de EA Sports que garantiza una base de jugadores más amplia y permite a audiencia con consolas de generación anterior seguir accediendo al catálogo actualizado de EA Sports FC sin necesidad de invertir en hardware nuevo.

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