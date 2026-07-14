Liverpool lanza a precio de regalo Samsung NEO QLED 75″: ahorra $20,000 pesos y paga a 9 MSI

La pantalla Samsung Neo QLED de 75 pulgadas, modelo F-QN75LS03HF75, con resolución 4K y tecnología de escalado con IA, bajó su precio en Liverpool y actualmente está disponible en la tienda con un ahorro de $19,999.60 sobre el valor original, envío es gratis a todo el país y hasta 13 meses sin intereses (MSI).

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El precio de la pantalla Samsung Neo QLED de 75 pulgadas en Liverpool

El precio actual del modelo F-QN75LS03HF75 de Samsung en Liverpool es de $39,999.40 en un solo pago (el valor original de este producto sin descuento era de $59,999).

La oferta incluye opciones de pago en diferido. Con tarjetas Liverpool, la pantalla tiene distintos esquemas de pago, todos con descuento incluido:

3 MSI , con 25% de descuento: $14,285.50 al mes (total $42,856.50)

, con 25% de descuento: (total $42,856.50) 6 MSI , con 25% de descuento: $7,142.75 al mes (total $42,856.50)

, con 25% de descuento: (total $42,856.50) 9 MSI , con 25% de descuento: $4,761.83 al mes (total $42,856.50)

, con 25% de descuento: (total $42,856.50) 6 MSI , con 15% de descuento: $8,095.12 al mes (total $48,570.70)

, con 15% de descuento: (total $48,570.70) 13 MSI, con 20% de descuento: $3,516.43 al mes (total $45,713.60)

Con otras tarjetas (VISA y MasterCard), las opciones son: 6 meses sin intereses con 25% de descuento ($7,142.75 al mes, total $42,856.50) o el pago único con 30% de descuento ($39,999.40).

En rebaja La pantalla Samsung Neo QLED de 75 pulgadas bajó su precio en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué características tiene la pantalla Samsung Neo QLED de 75 pulgadas en Liverpool?

El modelo F-QN75LS03HF75 ofertado por Liverpool cuenta con pantalla Neo QLED, resolución 4K, tecnología de escalado con inteligencia artificial y una velocidad de transición de 144 Hz. Su sistema operativo es Tizen y su tecnología de movimiento es Motion Rate 120.

En cuanto a audio, esta pantalla Samsung incluye Canal de Retorno de Audio HDMI (ARC), Dolby Atmos y salida de altavoces de 40 watts, además de una salida digital de audio óptico.

Conforme a la descripción del producto, este modelo cuenta con Art Mode, que permite ver obras de arte o fotos favoritas mientras la pantalla está encendida, y cuando se apaga, luce como una pieza de arte. “Su pantalla Glare Free con tecnología Neo QLED ofrece contraste profundo, colores vibrantes y texturas nítidas, eliminando reflejos para una experiencia visual precisa”, agrega la pestaña de especificaciones del producto en Liverpool.

En conectividad, el modelo cuenta con Bluetooth, 4 puertos HDMI 2.1 y 3 puertos USB, además de entrada de antena RF. Es compatible con redes Wi-Fi y Bluetooth, y da acceso a servicios de streaming como Netflix y YouTube. También integra el asistente de voz Bixby. La garantía del fabricante es de 1 año.

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