Huawei confirma precio y fecha de preventa del Pura 90s en México: así es su cámara de 200 MP

Huawei México confirmó oficialmente la llegada al mercado mexicano de su nueva familia premium Huawei Pura 90s Pro y Huawei Pura 90s Pro Max, sucesores directos de la serie Pura 80 dentro de la línea insignia fotográfica de la marca. La preventa digital de ambos modelos comenzará el miércoles 22 de julio de 2026 exclusivamente a través de la tienda en línea oficial Huawei México, mientras que la distribución oficial en tiendas físicas Huawei Experience Stores llegará el 20 de agosto de 2026. Es importante mencionar que la serie Pura 90s marca un capítulo estratégico para Huawei porque incorpora por primera vez conectividad 5G en un lanzamiento internacional de la marca tras años de restricciones comerciales que limitaron esta tecnología en dispositivos exportados fuera de China.

Los precios oficiales confirmados por Huawei México para las cuatro configuraciones disponibles son: Huawei Pura 90s Pro 12/256 GB a $22,999 pesos, Huawei Pura 90s Pro 12/512 GB a $27,999 pesos, Huawei Pura 90s Pro Max 12/256 GB a $28,499 pesos y Huawei Pura 90s Pro Max 12/512 GB a $32,999 pesos (la configuración máxima del catálogo). La familia Pura 90s se posiciona en el segmento premium del mercado mexicano de smartphones y compite directamente con los flagships Samsung Galaxy S26 Ultra + Apple iPhone 17 Pro Max en México.

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La cámara telefoto de 200 megapíxeles: la protagonista del Huawei Pura 90s Pro Max

El sistema fotográfico XMAGE con inteligencia artificial es el diferencial editorial más fuerte de la nueva serie Huawei Pura 90s, y el modelo Pro Max incorpora una característica particularmente destacada: la primera cámara telefoto de 200 megapíxeles en la historia de la marca. Esta cámara sigue la tendencia consolidada por otros fabricantes chinos como OPPO, Vivo y Xiaomi, pero introduce mejoras específicas de Huawei que la posicionan como propuesta competitiva dentro del segmento premium global.

Estas son las características principales del sistema fotográfico del Huawei Pura 90s Pro Max según la ficha oficial de Huawei:

Cámara telefoto de 200 megapíxeles: con zoom óptico de 4x aumentos, zoom de calidad óptica de 10x y capacidad de zoom digital de hasta 100 aumentos.

con zoom óptico de 4x aumentos, zoom de calidad óptica de 10x y capacidad de zoom digital de hasta 100 aumentos. Grabación de video con zoom hasta 20x: con alto nivel de detalle según especificaciones oficiales Huawei.

con alto nivel de detalle según especificaciones oficiales Huawei. Cámara principal de 50 megapíxeles con apertura variable: primera en combinar la tecnología LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) con el característico arreglo de píxeles RYYB de Huawei para mejorar el rango dinámico en condiciones de luz difícil.

primera en combinar la tecnología con el característico arreglo de píxeles de Huawei para mejorar el rango dinámico en condiciones de luz difícil. Cámara ultra gran angular de 40 megapíxeles: para capturas panorámicas amplias con máxima calidad.

El modelo Huawei Pura 90s Pro (versión estándar de la serie) por su parte incorpora una Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación con cámara True-to-Colour 2.0 que permite enfoque ultracercano a solo 5 centímetros de distancia, ideal para fotografía macro de detalles pequeños. La función Composición con IA guía al usuario hasta el ángulo ideal con íconos intuitivos y sugerencias instantáneas para lograr fotografías con calidad profesional. Ambos modelos incluyen funciones de inteligencia artificial adicionales como Eliminar Reflejo (elimina reflejos molestos conservando el brillo natural) y Mover con IA (permite seleccionar elementos de la toma y cambiar su tamaño y posición).

Huawei Pura 90s Pro Max Cámara HDR de Ultra Iluminación de 50 MP. (Huawei)

Procesador Kirin 9030s con 5G y sistema operativo EMUI 16 con inteligencia artificial

El procesador Kirin 9030s es el corazón del rendimiento de la serie Huawei Pura 90s y representa un hito estratégico para la marca: es el primer procesador Huawei con conectividad 5G en un lanzamiento internacional. Este avance permite que los nuevos Pura 90s Pro y Pro Max ofrezcan velocidades 5G comparables con la competencia global (Samsung Galaxy S26 Ultra + iPhone 17 Pro Max) en el mercado mexicano donde las redes 5G de Telcel y AT&T continúan expandiendo cobertura durante 2026.

Estas son las especificaciones técnicas principales de ambos modelos según la ficha oficial de Huawei México:

Huawei Pura 90s Pro:

Pantalla: OLED LTPO de 6.6 pulgadas con resolución 2760 x 1256 píxeles y tasa de refresco adaptable 120 Hz .

con resolución 2760 x 1256 píxeles y tasa de refresco adaptable . Batería: 6,000 mAh (capacidad típica) con carga rápida por cable HUAWEI SuperCharge de 66W y carga inalámbrica.

(capacidad típica) con carga rápida por cable HUAWEI SuperCharge de y carga inalámbrica. Colores disponibles: Guayaba Fizz + Naranja Spritz + Blanco Frapé + Soda Mora (acabado mate resistente a huellas dactilares).

Guayaba Fizz + Naranja Spritz + Blanco Frapé + Soda Mora (acabado mate resistente a huellas dactilares). RAM: 12 GB.

12 GB. Almacenamiento: 256 GB o 512 GB.

Huawei Pura 90s Pro Max:

Pantalla: OLED LTPO de 6.9 pulgadas con resolución 2880 x 1308 píxeles y tasa de refresco adaptable 120 Hz .

con resolución 2880 x 1308 píxeles y tasa de refresco adaptable . Protección de pantalla: cristal Kunlun para reducir reflejos.

cristal para reducir reflejos. Batería: 6,000 mAh con carga rápida por cable de 100W (según reportes preliminares).

con carga rápida por cable de (según reportes preliminares). RAM: 12 GB.

12 GB. Almacenamiento: 256 GB o 512 GB.

Ambos modelos incluyen el sistema operativo EMUI 16 con el asistente inteligente Celia que responde preguntas prácticas para el día a día, ofrece consejos, comparte noticias internacionales y ayuda con conocimientos generales.

Huawei Pura 90s Existen versiones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento. (Huawei)

Diseño premium y colores exclusivos de la serie Huawei Pura 90s

La serie Huawei Pura 90s introduce por primera vez en la industria marcos y tapas traseras con gradientes de color dinámicos, según destacan los materiales oficiales Huawei. El modelo Pura 90s Pro ofrece cuatro colores exclusivos:

Guayaba Fizz — combina energía burbujeante con un toque de sol.

— combina energía burbujeante con un toque de sol. Naranja Spritz — cremoso y fresco, transmite tranquilidad.

— cremoso y fresco, transmite tranquilidad. Blanco Frapé — fresco como el crepúsculo.

— fresco como el crepúsculo. Soda Mora — con tonos oscuros premium.

El acabado mate del Pura 90s Pro está diseñado para evitar que las huellas dactilares se marquen con facilidad, característica funcional relevante para audiencia que valora la estética del dispositivo en uso cotidiano. El modelo Pura 90s Pro Max ofrece variantes con acabados diferentes y estética visual distinta según el tipo de material de su tapa trasera.

Cómo aprovechar la preventa Huawei Pura 90s en México desde el 22 de julio

La preventa digital de la serie Huawei Pura 90s comenzará el miércoles 22 de julio de 2026 exclusivamente a través de la tienda en línea oficial Huawei México. Estos son los pasos que Huawei México confirma para audiencia interesada en aprovechar la ventana de preventa:

Acceder al sitio oficial Huawei México (consumer.huawei.com/mx) el 22 de julio a partir de las 00:00 horas.

(consumer.huawei.com/mx) el 22 de julio a partir de las 00:00 horas. Registrar cuenta Huawei ID si aún no la tienes (requerida para realizar la compra).

si aún no la tienes (requerida para realizar la compra). Seleccionar el modelo y configuración deseada entre las cuatro opciones disponibles (Pro 256GB + Pro 512GB + Pro Max 256GB + Pro Max 512GB).

entre las cuatro opciones disponibles (Pro 256GB + Pro 512GB + Pro Max 256GB + Pro Max 512GB). Confirmar dirección de envío con cobertura nacional confirmada por Huawei México.

con cobertura nacional confirmada por Huawei México. Elegir método de pago (Mercado Pago, Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Kueski Pay son las opciones habilitadas en la tienda Huawei México).

(Mercado Pago, Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Kueski Pay son las opciones habilitadas en la tienda Huawei México). Aprovechar meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes (Huawei México ofrece hasta 12 MSI en dispositivos flagship según campañas activas).

con tarjetas de crédito participantes (Huawei México ofrece hasta 12 MSI en dispositivos flagship según campañas activas). Trade In disponible: Huawei ofrece programa de intercambio para audiencia que quiere cambiar su smartphone actual por el nuevo Pura 90s con descuento aplicable.

La distribución oficial física en tiendas Huawei Experience Stores llegará el 20 de agosto de 2026, para audiencia que prefiere ver el equipo físicamente antes de comprar o requiere asesoría personalizada en tienda. Es importante mencionar que Huawei México también ofrece HUAWEI Care+ como programa de garantía extendida y protección adicional del dispositivo, disponible tras la compra durante ventana específica.

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