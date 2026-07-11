Preventa del GTA 6 con pack Vintage Vice City y un mes de GTA+ 100% GRATIS: esta es la fecha límite para hacer la reserva

Rockstar Games abrió oficialmente la preventa mundial de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) el 25 de junio de 2026 a las 00:00 horas locales según cada región, con dos ediciones digitales disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X|S que se lanzarán el 19 de noviembre de 2026. La reserva tiene dos incentivos principales: el pack Vintage Vice City con contenido nostálgico inspirado en el clásico Grand Theft Auto: Vice City de 2002, y un mes gratis de la suscripción GTA+ que da acceso a la biblioteca de títulos previos de la franquicia Rockstar.

La fecha límite crítica para asegurar estos dos bonos gratuitos es el 20 de noviembre de 2026, un día después del lanzamiento oficial del juego. Reservar antes de esa fecha garantiza recibir ambos incentivos sin costo adicional, independientemente de la edición elegida (Estándar o Ultimate) y del retailer de compra (PlayStation Store, Microsoft Store, Amazon México, Gameplanet u otros).

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Qué incluye el pack Vintage Vice City de reserva anticipada del GTA 6

El pack Vintage Vice City es la bonificación de preventa principal de GTA 6 y una de las apuestas más agresivas de Rockstar Games para audiencia nostálgica de la franquicia. Estos son los contenidos que incluye el pack Vintage Vice City según la documentación oficial de Rockstar Games:

Sedán Vapid Stanier del 55: vehículo clásico de época que puede almacenarse en el garaje de Shore Court cerca de Ocean Beach en Vice City moderna.

vehículo clásico de época que puede almacenarse en el cerca de Ocean Beach en Vice City moderna. Atuendos y peinados vintage para Jason y Lucia: ropa y estilos de peinado inspirados en la estética Vice City de los años ochenta.

ropa y estilos de peinado inspirados en la estética Vice City de los años ochenta. Patrón especial de arma tropical: diseño exclusivo inspirado en el icónico estilo de Tommy Vercetti (protagonista del Vice City original de 2002) con palmeras y colores pastel característicos.

The Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition amplifies the deepest and most immersive GTA experience yet with an exclusive collection of premium vehicles, weapons, apparel, and action threaded across all aspects of Jason and Lucia’s story.



Pre-order now: https://t.co/7gUj6s6uhi pic.twitter.com/JIPzW31FDr — Rockstar Games (@RockstarGames) June 25, 2026

El pack Vintage Vice City está incluido en ambas ediciones (Estándar y Ultimate) si la compra se realiza antes del 20 de noviembre, por lo que no representa una razón para pagar de más por la Ultimate Edition. La bonificación se aplica automáticamente a la cuenta del jugador tras la reserva y estará disponible desde el primer minuto del lanzamiento del juego el 19 de noviembre.

Un mes gratis de GTA+ con fecha límite de canje hasta el 31 de marzo de 2027

El segundo incentivo de la preventa GTA 6 es un mes gratis de la suscripción GTA+, servicio premium de Rockstar Games que da acceso a la biblioteca de títulos previos de la franquicia Grand Theft Auto y beneficios adicionales dentro de GTA Online. Este bono aplica exclusivamente a las reservas digitales realizadas en PlayStation Store o Microsoft Store antes del 20 de noviembre de 2026. Estos son los detalles clave del incentivo GTA+ que conviene conocer antes de realizar la reserva:

Beneficio principal: un mes completo de suscripción GTA+ sin costo adicional (valor aproximado de 5.99 dólares según precio estándar de la suscripción).

un mes completo de suscripción GTA+ sin costo adicional (valor aproximado de 5.99 dólares según precio estándar de la suscripción). Momento de canje: la suscripción se recibe inmediatamente después de realizar la reserva de cualquier edición digital.

la suscripción se recibe de cualquier edición digital. Fecha límite crítica para canjear: 31 de marzo de 2027 , fecha después de la cual el bono expira si no se ha activado en la cuenta.

, fecha después de la cual el bono expira si no se ha activado en la cuenta. Renovación automática: la suscripción se renueva automáticamente al precio habitual de GTA+ si el usuario no cancela antes del fin del mes gratuito.

la suscripción de GTA+ si el usuario no cancela antes del fin del mes gratuito. Limitación editorial: el bono está limitado a un solo canje por cuenta , incluso si el usuario realiza reservas adicionales de otras ediciones del juego.

el bono está limitado a , incluso si el usuario realiza reservas adicionales de otras ediciones del juego. Plataformas compatibles: válido en cuenta de PlayStation Network para PS5 y en cuenta de Microsoft para Xbox Series X|S.

Es importante mencionar que la renovación automática puede resultar en un cobro inesperado a la tarjeta de crédito registrada si el usuario olvida cancelar antes del fin del mes gratuito. Rockstar Games permite cancelar la renovación en cualquier momento desde la configuración de cuenta de PlayStation o Xbox sin penalización, manteniendo el acceso al beneficio durante el mes completo.

GTA 6.jpg GTA 6. (Rockstar Games.)

Precios oficiales de GTA 6 en México y comparativa con otros mercados

Los precios oficiales de las ediciones digitales de GTA 6 varían por región según el mercado y el impuesto local aplicable.

España PlayStation Store y Microsoft Store: Edición Estándar 79,99 euros + Edición Ultimate 99,99 euros (diferencia de 20 euros entre ediciones).

Edición Estándar + Edición Ultimate (diferencia de 20 euros entre ediciones). Estados Unidos: Edición Estándar 79.99 dólares + Edición Ultimate 99.99 dólares (diferencia de 20 dólares).

Edición Estándar + Edición Ultimate (diferencia de 20 dólares). México Xbox digital: Edición Estándar 1,499 pesos + Edición Ultimate 1,879 pesos (diferencia de 380 pesos, precio más económico entre los cuatro retailers principales según análisis Xataka México).

Edición Estándar + Edición Ultimate (diferencia de 380 pesos, precio más económico entre los cuatro retailers principales según análisis Xataka México). México PlayStation Store: Edición Estándar 92.79 dólares (aproximadamente 1,700 pesos con impuesto digital mexicano ya incluido) + Edición Ultimate 115.99 dólares (aproximadamente 2,100 pesos con impuesto digital).

Edición Estándar (aproximadamente 1,700 pesos con impuesto digital mexicano ya incluido) + Edición Ultimate (aproximadamente 2,100 pesos con impuesto digital). México versión física con código descarga: Gameplanet 1,699 pesos + Amazon México 1,799 pesos (ambos precios de la Edición Estándar con caja + código sin disco físico).

Para audiencia mexicana con presupuesto ajustado, la opción más económica confirmada es la Edición Estándar en Xbox digital a $1,499 pesos, mientras que la Ultimate Edition más económica es también en Xbox digital a $1,879 pesos según análisis de Xataka México. Es importante mencionar que la compra digital en cualquier tienda oficial (PlayStation Store o Microsoft Store) incluye automáticamente el mes gratis de GTA+, mientras que la compra física en Gameplanet o Amazon México puede no incluir este bono según cada retailer.

Fechas críticas y precarga del GTA 6 antes del lanzamiento

Rockstar Games confirmó cuatro fechas críticas para audiencia con reserva activa de GTA 6 que conviene marcar en el calendario:

25 de junio de 2026 (00:00 hora local): apertura oficial de la preventa mundial en todas las tiendas.

apertura oficial de la preventa mundial en todas las tiendas. 12 de noviembre de 2026 (medianoche hora local): disponible la precarga del juego para reservas digitales (7 días antes del lanzamiento). También comienza el envío de las versiones físicas con código descarga.

disponible la para reservas digitales (7 días antes del lanzamiento). También comienza el envío de las versiones físicas con código descarga. 19 de noviembre de 2026 (medianoche hora local): lanzamiento oficial de GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

de GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. 20 de noviembre de 2026: fecha límite para reservas con bonos incluidos (pack Vintage Vice City + mes gratis GTA+). Después de esta fecha, las compras de GTA 6 no incluyen estos incentivos aunque el juego sigue disponible normalmente.

(pack Vintage Vice City + mes gratis GTA+). Después de esta fecha, las compras de GTA 6 no incluyen estos incentivos aunque el juego sigue disponible normalmente. 31 de marzo de 2027: fecha límite para canjear el bono GTA+ en la cuenta del jugador.

La precarga del 12 de noviembre permite que audiencia con conexión a internet limitada o velocidad reducida descargue el juego completo (estimado en 80-120 GB según reportes técnicos) durante los 7 días previos al lanzamiento, evitando esperas prolongadas el día del estreno. Rockstar Games confirmó que los jugadores en Nueva Zelanda serán los primeros del mundo en poder jugar GTA 6 debido a la zona horaria (GMT+13), mientras que los jugadores mexicanos podrán acceder al juego a partir de la medianoche del 19 de noviembre en horario del centro (GMT-6). Para audiencia mexicana en Baja California y estados del Pacífico (GMT-7 y GMT-8), el acceso será una o dos horas después del centro del país.

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