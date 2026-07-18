¿Qué le pasó a Jimothy? El mapache viral que conquistó internet por su peculiar apariencia

En internet aparecen animales virales todos los días, pero pocos han despertado tanta curiosidad como Jimothy, un mapache silvestre de Seattle, Estados Unidos, que conquistó las redes sociales por una característica muy particular: su cuerpo luce más compacto de lo normal y su cuello parece casi inexistente.

Aunque muchos usuarios pensaron que había sufrido un accidente, especialistas consideran que su apariencia podría deberse al síndrome de la columna corta, una condición congénita poco frecuente que afecta el desarrollo de las vértebras. A pesar de ello, el animal se desplaza con normalidad y continúa viviendo en libertad.

Los videos de Jimothy acumulan millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que destacan su ternura y la forma en la que ha logrado adaptarse a su condición.

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¿Qué condición tiene el mapache Jimothy?

De acuerdo con especialistas, Jimothy podría presentar el síndrome de la columna corta, una malformación congénita poco común que provoca que las vértebras sean más cortas de lo habitual.

Como consecuencia, el cuerpo luce más compacto y el cuello parece prácticamente inexistente, aunque esto no significa necesariamente que el animal tenga problemas para desplazarse.

Hasta el momento, no existe un diagnóstico veterinario confirmado, ya que únicamente se han analizado fotografías y videos compartidos en redes sociales; sin embargo, expertos señalan que sus características físicas son compatibles con este tipo de alteración.

¿Quién es Jimothy?

Jimothy es un mapache silvestre que suele aparecer en distintas zonas de Seattle, donde varios habitantes comenzaron a grabarlo mientras caminaba, exploraba y buscaba alimento.

Su apariencia rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, quienes compartieron los videos hasta convertirlo en una de las historias animales más comentadas de internet.

¿La condición afecta su calidad de vida?

Hasta ahora no se sabe si la condición del pequeño mapache afecta su calidad de vida, sin embargo, en las grabaciones difundidas en redes sociales, Jimothy camina, trepa árboles y busca alimento sin aparentes dificultades.

Por ello, organizaciones dedicadas a la protección de la fauna recuerdan que se trata de un animal silvestre y recomiendan no intentar capturarlo ni alimentarlo, ya que intervenir podría afectar su comportamiento natural.

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