Sam’s Club lanza a precio de regalo este ventilador de torre para la temporada de calor en México

El ventilador de torre Member’s Mark de Alta Velocidad de 40 pulgadas está a precio de regalo en Sam’s Club. Pero si estás interesado en comprarlo, debes tener en cuenta que hay pocas piezas disponibles. Por ahora, el producto está disponible en la tienda con meses sin intereses (MSI) disponibles.

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¿Cuánto cuesta el ventilador de torre en Sam’s Club y cuántos MSI ofrece?

El ventilador de torre Member’s Mark ofrecido por Sam’s Club tiene un precio actual de $712.01 en la tienda. Además, el producto se puede adquirir en hasta 3 meses sin intereses de $237.34, calculados sobre el precio total, de acuerdo con la publicación en la web de Sam’s Club.

La tienda añade que se puede obtener un descuento al pagar con tarjeta de débito o Cashi.

Ventilador Especificaciones técnicas del ventilador de torre Member's Mark disponible en Sam's Club. (Sam's Club)

¿Qué características tiene el ventilador de torre Member’s Mark?

El modelo MFC1023AR cuenta con 4 configuraciones de velocidad y 3 modos de viento para personalizar la comodidad. Tiene función de oscilación, que amplía el rango de dirección del flujo de aire, y puede controlarse de dos formas: mediante control remoto o desde el panel de control en la parte superior de la unidad. También incluye temporizador programable.

En especificaciones técnicas, el ventilador funciona con 127V de voltaje y un consumo de 55 watts, no requiere batería y no tiene función de ahorro de energía. Su estructura es de color negro, con dimensiones ensambladas de 29.00 x 29.00 x 101.60 cm y un peso de 3.36 kg.

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