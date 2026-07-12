A precio de regalo: Laptop gamer ASUS 16 pulgadas de 32 GB RAM y 1 TB SSD en Liverpool con 20% off y hasta 6 MSI

El interés por equipos gamer de alto rendimiento crece en México y Liverpool responde con una oferta que capta la atención de los jugadores. La laptop combina un procesador Intel Core i7 y una tarjeta gráfica RTX 5070, un dueto que promete fluidez en títulos exigentes sin especificar aún el monto final de la rebaja.

Marcas como ASUS refuerzan su catálogo gamer con equipos que integran memoria DDR5 y almacenamiento de última generación. Liverpool suma esta laptop a su línea de tecnología con condiciones de compra que generan expectativa entre los usuarios y una garantía que respalda la inversión del comprador mexicano.

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¿Cuánto cuesta la laptop gamer ASUS en Liverpool con el descuento actual?

Liverpool ofrece la laptop gamer ASUS TUF F16 con un descuento de 20% frente a su precio regular. Además, la tienda permite pagar el equipo a hasta seis meses sin intereses, una opción que facilita el acceso a la tecnología gamer.

El ahorro coloca a este modelo ASUS entre las opciones más competitivas del segmento gamer en México. La combinación de precio reducido y financiamiento convierte a Liverpool en una alternativa para quienes buscan equipos de alto rendimiento sin pagar de contado.

La promoción aplica según existencias y puede variar sin previo aviso, de acuerdo con la propia tienda. Liverpool aclara que el diseño del producto puede cambiar y que el mouse gamer de regalo queda fuera de la garantía extendida.

La garantía de la laptop gamer ASUS queda a cargo de Grupo DECME por un periodo de 12 meses, según las condiciones del fabricante. Cualquier modificación al equipo original anula la cobertura de garantía y el beneficio de regalo incluido no aplica sobre el producto adicional.

Laptop gamer ASUS 16 pulgadas de 32 GB RAM y 1 TB SSD en Liverpool con 20% off y hasta 6 MSI Liverpool ofrece hasta 6 meses sin intereses en este modelo ASUS. (Liverpool)

¿Qué especificaciones trae la laptop gamer ASUS que vende Liverpool?

La laptop gamer ASUS integra un procesador Intel Core i7 14650HX de 16 núcleos y 24 hilos, con una frecuencia que alcanza hasta 5.2 GHz en modo turbo. El equipo suma una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB de memoria GDDR7.

El almacenamiento y la memoria RAM garantizan multitarea sin interrupciones para quienes trabajan y juegan al mismo tiempo. La laptop cuenta con 32GB de memoria DDR5 y una unidad SSD de 1TB para proyectos pesados y títulos AAA.

La pantalla de 16 pulgadas WUXGA con 165Hz ofrece imágenes fluidas y nítidas durante sesiones largas de juego. El equipo corre con Windows 11 Home y conecta por WiFi 6E y Bluetooth 5.3 sin cortes de señal.

Ficha técnica de la laptop gamer ASUS en Liverpool:

Procesador Intel Core i7 14650HX (16 núcleos, 24 hilos, hasta 5.2 GHz)

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 de 8GB GDDR7

Memoria RAM de 32GB DDR5 y SSD de 1TB

Pantalla de 16” WUXGA (1920 x 1200) a 165Hz

Conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.3

Puertos USB 3.2, USB-C con DisplayPort, Thunderbolt 4 y HDMI 2.1

Teclado chiclet retroiluminado RGB con control desde Armoury Crate

Sistema operativo Windows 11 Home

Mouse gamer de regalo incluido

Quienes buscan renovar su equipo gamer pueden revisar la disponibilidad del modelo en la tienda oficial de Liverpool antes de que cambien las existencias disponibles.

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