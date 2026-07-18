Con 43% de descuento, Liverpool remata ell Motorola Edge 50 Fusion de 256GB y cámara de 50MP con IA

Quienes estén pensando en renovar su smartphone pueden encontrar una atractiva promoción en la Gran Barata Liverpool 2026, donde el Motorola Edge 50 Fusion con 256GB de almacenamiento se ofrece con un importante descuento.

La rebaja es significativa respecto a su precio original, por lo que aquí te contamos los detalles para que aproveches.

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Motorola Edge 50 precio

Actualmente el dispositivo puede adquirirse por 4 mil 723 pesos, cuando su precio original es de 8 mil 311 pesos, lo que representa un ahorro de 3 mil 588 pesos, equivalente a cerca del 43% de descuento.

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Motorola Edge 50 características

El Motorola Edge 50 Fusion destaca por incorporar una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas con alta tasa de refresco, diseñada para ofrecer colores vibrantes y una experiencia fluida tanto en videojuegos como en reproducción de contenido multimedia. Además, integra un procesador Snapdragon de la serie 7, acompañado por 256GB de almacenamiento interno, lo que brinda espacio suficiente para aplicaciones, fotografías, videos y documentos.

En el apartado fotográfico, el dispositivo cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), además de funciones impulsadas por inteligencia artificial para mejorar las capturas en diferentes condiciones de iluminación. También ofrece resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, una característica poco común en equipos de este rango de precio.

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