Oferta relámpago en Walmart: Motorola G75 de 256 GB con descuento por tiempo limitado y hasta 6 meses sin intereses

El Motorola Moto G75 de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, en color negro, bajó su precio en Walmart. La tienda incluyó el celular dentro de su sección de "Ahorros Flash“. La oferta es por tiempo limitado y, según indica la cuenta regresiva activa en la web de Walmart, finaliza en la madrugada del 21 de julio de 2026.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Moto G75 en Walmart y cuántos MSI ofrece?

Durante los Ahorros Flash, el Motorola Moto G75 de 8 GB de RAM cuesta $3,549 en Walmart, lo que significa un ahorro de $1,150 sobre el precio original.

Además del descuento, Walmart ofrece hasta 6 meses sin intereses de $591.50 para este equipo, calculados sobre el precio de $3,549.. La tienda también menciona la opción de hasta 8 plazos con Cashi.

En cuanto a envío, el producto está disponible para recoger sin costo el mismo día o para envío por paquetería con entrega estimada el mismo día en la Ciudad de México.

Ahorros Flash El Motorola Moto G75 de 256 GB bajó su precio en Walmart y está disponible con hasta 6 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué características tiene el Motorola Moto G75 de 256 GB?

El modelo MOTO G75 cuenta con pantalla LCD de 6.78 pulgadas, con luz natural que reduce eficazmente la fatiga visual El aparato destaca por su rendimiento, alta energía y bajo consumo, “proporcionando potencia para imágenes y juegos”.

Su batería de 5000 mAh es de ultra larga duración y tienen un uso de energía profundamente optimizado. En cuanto a cámaras, el Motorola Moto G75 disponible con descuento en Walmart destaca por tener una cámara triple con estabilización óptica de imagen de 50 MP y tecnología AI.

El equipo cuenta con resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, además de reconocimiento facial y sensor de huellas dactilares lateral. Corre con sistema operativo Android 14.0.

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