Walmart pone en descuento la laptop gamer Lenovo de 16GB DDR5, SSD de 512GB y AMD Ryzen 7 con hasta 12 MSI

Comprar una laptop gamer puede ser complicado cuando no se sabe qué revisar primero. Más allá del diseño o las luces del teclado, lo importante está en el procesador, la memoria, el almacenamiento y, sobre todo, la tarjeta gráfica, debido a que esos componentes definen qué tanto puede rendir el equipo. Para quienes busquen un producto con estas características, Walmart tiene la respuesta.

Se trata de la laptop gamer Lenovo LOQ de 15.6 pulgadas que aparece con un considerable descuento en Walmart. Este modelo está pensado para jugar, estudiar, trabajar, hacer streaming o crear contenido sin irse a opciones mucho más costosas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo pagar la laptop Lenovo LOQ a meses sin intereses en Walmart?

En Walmart, la laptop gamer Lenovo LOQ aparece con un precio de $19,199 pesos, después de una baja frente a los $21,119 pesos que marcaba antes. Esto representa un ahorro de $1,920 pesos, aunque el costo final debe revisarse directamente en la ficha del producto antes de pagar.

Además del descuento, la tienda muestra la opción de pagar hasta a 12 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $1,599.92 pesos. Para aplicar esta promoción, Walmart solicita:

Iniciar sesión

Agregar el producto al carrito

Verificar que la tarjeta de crédito participe antes de finalizar la compra

En sus promociones bancarias vigentes aparece BBVA para 12 MSI con ahorro adicional. Sin embargo, las tarjetas disponibles pueden cambiar según la fecha, el producto y el método de pago. También aparece la opción de pagar hasta en 8 plazos con CASHI, por lo que se pueden comparar ambas alternativas antes de realizar el pedido.

Walmart cuenta con 12 meses sin intereses para este producto. Este modelo está pensado para jugar, estudiar, trabajar, hacer streaming o crear contenido. (Walmart)

¿Para qué tipo de usuario puede funcionar la Lenovo LOQ?

La Lenovo LOQ puede funcionar para usuarios que necesitan algo más completo que una laptop básica. No está pensada solo para navegar o hacer tareas sencillas, sino para actividades que requieren más potencia, como jugar, hacer streaming, editar contenido ligero o trabajar con varios programas abiertos al mismo tiempo.

Por sus características, puede ser útil para:

Estudiantes que usan programas pesados

Personas que trabajan desde casa y necesitan multitarea

Usuarios que hacen edición ligera de foto o video

Creadores de contenido que empiezan a grabar o transmitir

Gamers que buscan una laptop de entrada con mejor rendimiento

Personas que combinan escuela, trabajo, entretenimiento y videojuegos

¿Qué características tiene la Lenovo LOQ?

Entre sus características principales están:

Procesador AMD Ryzen 7 7735HS

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB

16 GB de memoria RAM DDR5

Almacenamiento SSD de 512 GB

Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas

Sistema operativo Windows 11 Home

Teclado retroiluminado

Batería de hasta 7 horas, según la ficha del producto

Condición nueva

Modelo 83S00000US

En el uso diario, los 16 GB de RAM ayudan a trabajar con varias ventanas abiertas, mientras que el SSD de 512 GB permite iniciar el sistema y cargar programas con mayor rapidez. Además, la combinación del procesador AMD Ryzen 7 7735HS con la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB puede darle mejor respuesta en juegos, streaming y tareas visuales frente a una laptop escolar tradicional.

Para videojuegos actuales, el rendimiento dependerá de los requisitos de cada título y de la configuración gráfica elegida. Antes de comprar, también es importante revisar que los meses sin intereses sigan disponibles y que el precio final coincida con la promoción publicada en Walmart.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.