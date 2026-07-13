Mónica Briseth: Las claves del feminicidio que conmocionó a Apodaca, Nuevo León

Mónica Briseth Macías Vallejo fue encontrada sin vida tras ser reportada como desaparecida, este sábado 11 de julio.

Las autoridades también informaron que cuentan con un detenido Servando “N”, quien es sospechoso de haber cometido el feminicidio de la joven. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a Mónica Briseth, la mujer asesinada en Apodaca?

El viernes 10 de julio, Mónica Briseth, de 32 años, se encontraba en su casa ubicada en colonia Reforma II, en Apodaca. La joven había preparado el lunch que se llevaría al día siguiente a su trabajo, antes de anunciarle a su familia que saldría por unos minutos, para reunirse con Servando “N”, un amigo de toda la vida.

⚠️🎥Revelan #video de Mónica Briseth, mujer que fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en #Apodaca, luego de haber sido reportada como desaparecida. pic.twitter.com/UTXO8DbRIN — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) July 13, 2026

No obstante, Mónica Briseth nunca regresó a su hogar. Al día siguiente, la joven no se presentó a su trabajo, por lo que de inmediato, su familia dio aviso a las autoridades, quienes emitieron la ficha de búsqueda el sábado 11 de julio.

Además, Johana, hermana de Mónica, siguió el rastro de la última geolocalización de la joven, el cual los llevó hasta una casa ubicada en la colonia Arbolada, cerca de la carretera a Dulces Nombres.Fue el domingo 12 de julio, cuando la Fiscalía General de Estado (FGE) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Mónica Briseth en el interior de una habitación de dicho inmueble ubicado en Apodaca. Según los reportes policiales, el cuerpo de Mónica Briseth presentaba diversas heridas.

Los hechos que marcaron el feminicidio de Mónica Briseth en Apodaca

Una cámara de seguridad captó los últimos minutos con vida de Mónica Briseth. La joven efectivamente había salido en compañía de su amigo de secundaria y se le vio bajar el auto e ingresar al domicilio donde fue hallada sin vida.

En el lugar, también se encontraba Servando “N”, a quien pertenecía dicha vivienda. El hombre fue detenido por las autoridades como principal sospechoso del feminicidio de Mónica Briseth.

De acuerdo con el testimonio de Johana, el presunto feminicida estaba obsesionado con Mónica Briseth e intentaba que su esposa se pareciera a ella. “Da la casualidad que tienen el mismo nombre. “Él quería que su esposa se pareciera a mi hermana. Ella usaba esa ropa, hacía que su esposa usara esa ropa”.

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