“Si se muere, le avisan”: Enfermera del IMSS desata indignación por cruel respuesta a esposo de paciente: | VIDEO

Una enfermera del IMSS en Puebla desató polémica e indignación en redes sociales, por la forma tan cruel en que respondió al esposo de una paciente que había sido internada en el área de urgencias.

El esposo de la paciente logró captar la insensible respuesta de la trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social en un video que rápidamente se volvió viral. Te contamos todos los detalles.

Video viral: Exhiben a enfermera del IMSS San Alejandro

Los hechos ocurrieron en el Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán”, también conocido como IMSS San Alejandro. Un hombre llevó de emergencia a su esposa, quien sufría una hemorragia severa.

@adnnoticiasmx ¡Trato inhumano! Una polémica frase dentro del IMSS desata la indignación de miles en redes. Un derechohabiente grabó el momento en que una trabajadora le dijo "si se muere, le avisan" mientras exigía informes de su esposa con hemorragia. Los hechos ocurrieron esta semana en el Hospital General Regional No. 36 Carmen Serdán, ubicado en el estado de Puebla. El video se volvió viral de inmediato, provocando el rechazo colectivo y obligando a la institución a lanzar un comunicado oficial de disculpa. #imss #puebla #salud #hospital #adnnoticias ♬ sonido original - adn Noticias - adn Noticias

Según explica el hombre en el video viral, tras dejar a su esposa en manos de los médicos, permaneció en el área de espera durante ocho horas, sin tener información respecto al estado de salud de su paciente. Desesperado, acudió nuevamente con la enfermera para pedir informes.

“Viene con hemorragia, viene vaciándose, ya lleva ocho horas. No sé si ya se murió, si está viva, nada”, expresó el hombre angustiado.

Ante el cuestionamiento y la desesperación del esposo, la enfermera con total falta de sensibilidad le respondió fríamente: “Si ya falleciera, se le avisaría para su certificado de defunción”.

La respuesta ofendió al derechohabiente quien le respondió: ¡Qué optimista, ojalá a su madre también le digan lo mismo! La enfermera no accedió a proporcionar información y, en cambio, respondió: “Gracias a Dios no señor, yo sí tengo recursos”.

¿Qué dijo el IMSS tras la polémica con la enfermera del hospital San Alejandro?

La polémica respuesta de la enfermera, generó tal indignación que, incluso, el IMSS emitió un comunicado condenando la actitud de una trabajadora del Hospital San Alejandro.

La institución reprobó la respuesta insensible que la empleada dio al hombre que solicitaba información de su esposa y aseguró que ya inició una investigación para aplicar las sanciones correspondientes.

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