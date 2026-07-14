Amazon remata Nintendo Switch 2 con Juego Físico de Mario: así puedes ahorrar casi 5 mil pesos y a meses

La Nintendo Switch 2 se ha convertido en una e las consolas de videojuego más buscadas en lo que va de este 2026 y ahora quienes planean dar el salto hacia la nueva generación, esta puede ser una buena oportunidad para ahorrar.

Se trata de un Bundle Internacional, es decir de un paquete de consola de videojuego importada, y que cuenta con 256 GB de almacenamiento, además de un Juego Físico, en este caso el Super Mario Party Jamboree, que Amazon México tiene en oferta con un 30% de descuento.

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Amazon remata la Nintendo Switch 2 256gb Bundle Internacional + Juego Físico de Mario Party Jamboree con un 30% de descuento, reduciendo su precio de $14 mil 999 a $10 mil 499; es decir casi 5 mil pesos de descuento.

Además del descuento de la promoción permite pagar la consola hasta en 15 meses sin intereses de $699.33 pesos con tarjetas participantes, lo que le convierte en una de las ofertas más atractivas para los aficionados de Nintendo.

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¿Qué ncluye el Bundle de Nintendo Switch 2?

El paquete incorpora la Nintendo Switch 2 con 256 GB de almacenamiento interno, además del Juego Físico Super Mario Party Jamboree, uno de los títulos optimizados para la nueva consola también incluye:

Joy-Con 2 con conectores magnéticos.

Base (dock) para conectar la consola al televisor.

Adaptador de corriente.

Cable HDMI de ultra alta velocidad.

Cable USB-C de carga.

Correas para los controles.

Cabe recordar que la consola fue lanzada el 20 de marzo de 2026 y destaca por integrar una pantalla LCD de 7.9 pulgadas con resolución Full HD (1080p), compatibilidad de HDR, además de tazas de hasta 120 cuadros por segundo en títulos compatibles.

¿Qué novedades ofrece la Nintendo Switch 2?

Entre las principales mejoras se encuentra la posibilidad de jugar hasta en resolución 4K al utilizar la base del televisor compatible, además de un hardware más potente que mejora el rendimiento gráfico.

Otro de los cambios más importantes es el GameChat, una función que permite realizar Chat de voz, compartir pantalla y videollamadas mediante una cámara USB compatible. También incorpora al micrófono con cancelación de ruido, pensando para mejorar la comunicación durante las partidas en línea.

La consola mantiene compatibilidad con una gran parte de catálogo físico y digital de Nintendo Switch Original, además de ofrecer versiones mejoradas de títulos como de Legend of The Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land y Super Mario Party Jamboree.

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