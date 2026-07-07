Hombre pide matrimonio frente a miles en show del Grito de Independencia; hoy es señalado por feminicidio

Un feminicidio conmocionó a la población en Coahuila, luego de que se dio a conocer que un hombre había matado a la mujer a la que, apenas hace unos meses, le había pedido matrimonio frente a miles de personas, en pleno espectáculo del Grito de Independencia.

El individuo Fernando “N” cometió el asesinato la tarde de este lunes 6 de julio, en el fraccionamiento Santa Bárbara, en el municipio de Saltillo, en Coahuila. Te contamos los detalles del caso.

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Hombre mata a su esposa en Coahuila y huye

De acuerdo con los primeros reportes policiales, durante la tarde del lunes 6 de julio, la señora Diana Marina, de 41 años de edad, se encontraba en su domicilio cuando su exprometido apareció. Al parecer, el presunto feminicida la habría golpeado, para luego asfixiarla con ayuda de una cadena de metal.

SE presume que tras cometer el feminicidio, Fernando “N” habría huido del lugar en un vehículo particular. El cuerpo de la mujer fue hallado por uno de los hijos de Diana.

Feminicida había pedido matrimonio a su pareja en show del Grito de Independencia

Cuando trascendió la terrible noticia del feminicidio de Diana Marina, la población identificó a la pareja por ser la que el pasado 15 de septiembre de 2025, habían protagonizado la historia más romántica en pleno concierto del Grito de Independencia.

La pareja había subido al escenario y, frente a miles de personas que habían acudido a ver el concierto del grupo Duelo, Fernando “N” le había propuesto matrimonio a Diana Marina. Frente a todos los asistentes, el hombre le declaró su amor a Diana e incluso le entregó un anillo de compromiso.

Diana Marina rompió el compromiso por violencia

Trascendió que, luego de dar el “sí acepto” en el escenario del show del Grito de Independencia, Diana Marina había roto su compromiso con Fernando “N”, debido a sus episodios de violencia.

Al parecer, Diana se había cansado de los constantes maltratos y golpizas por parte de su pareja.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado comenzó la búsqueda de Fernando “N”, quien presuntamente habría cometido el feminicidio y aún se encuentra prófugo.

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