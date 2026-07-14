Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, enfrentará en libertad proceso por violencia familiar y saldrá de prisión

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, enfrentará en libertad el proceso por violencia familiar, luego de que fue vinculado el pasado lunes 13 de julio.

Durante la audiencia de este martes 14 de julio, la jueza de control Consuelo Cortés Ortiz aprobó el cambio de medida cautelar y el exfuncionario saldrá durante las próximas horas.

Sin embargo, se decretaron tres meses para la siguiente audiencia.

🚨 #AlertaADN | Víctor Rodríguez deja el penal de Atlacholoaya



Una juez modificó la medida cautelar del exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, por lo que continuará su proceso penal en libertad condicional. pic.twitter.com/Qu4N408few — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 14, 2026

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María Felicia Jiménez no asistió a la audiencia tras otorgar perdón

La esposa del exfuncionario, María Felicia Jiménez, no se presentó a la audiencia, luego de que el pasado 10 de julio le otorgó el perdón a Rodríguez Padilla y desistió de seguir con las carpetas de investigación.

De acuerdo a lo dicho por las autoridades, la razón por la que otorgaron el perdón al exfuncionario fue para proteger a los menores de edad que están involucrados en el caso y que prevalezca el bienestar familiar.

Sin embargo, la jueza decidió que el caso seguía debido a que la violencia familiar se investiga por oficio; no obstante, se desistió el delito de violencia vicaria.

¿Por qué fue detenido el exdirector de Pemex?

El pasado 7 de julio en la Ciudad de México (CDMX) fue detenido el exdirector de Pemex y trasladado al penal de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, Morelos, donde en una primera instancia le dictaron prisión preventiva.

Sin embargo, su defensa siempre refirió que los delitos por los que fue acusado no ameritaban la detención; sin embargo, dicha medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía de Morelos para garantizar la seguridad de la víctima, así como evitar que escape del país.

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