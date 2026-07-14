Rematan el Motorola Edge 50 Neo con más de 4 mil pesos de descuento en la Gran Barata Liverpool 2026

Los consumidores que buscan cambiar de celular pueden aprovechar una de las promociones de la Gran Barata de Liverpool 2026, donde el Motorola Edge 50 Neo con pantalla pOLED de 6.4 pulgadas y 256GB de almacenamiento cuenta con un importante descuento.
Este dispositivo pertenece a la gama media-premium de Motorola y está dirigido a usuarios que buscan rendimiento, capacidad de almacenamiento, sin llegar al costo de un teléfono de gama alta.
En adn Noticias te contamos todos los detalles de la promoción para que aproveches. Recuerda que la temporada de descuentos estará vigente hasta el 9 de agosto de 2026. Durante la Gran Barata podrás encontrar descuentos de hasta el 40% y 55% en moda, calzado, tecnología y electrónica.
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Motorola Edge 50 precio
El dispositivo pasó de un precio regular de 9 mil 970 pesos a 5 mil 353 pesos, lo que representa un ahorro de 4 mil 617 pesos, equivalente a cerca del 46% de descuento.
La oferta está disponible en la tienda en línea de Liverpool; sin embargo, no aplica la promoción de meses sin intereses, por lo que el pago deberá de realizarse de contado al momento de la compra.
Motorola Edge 50 características
El Motorola Edge 50 Neo destaca por integrar una pantalla pOLED de 6.4 pulgadas, almacenamiento interno de 26GB, un diseño compacto y un sistema de cámaras pensado para fotografía y video de alta calidad. Además, incorpora conectividad 5G, carga rápida y funciones impulsadas con Inteligencia Artificial (IA).
- Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED, resolución 1.5K, tasa de refresco de 120Hz y protección Corning Gorilla Glass.
- Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Accelerated Edition), acompañado de 8 GB o 12 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB.
- Cámaras traseras: Principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS). Telefoto de 10 MP con zoom óptico 3x. Ultra gran angular de 13 MP.
- Cámara frontal: 32 MP.
- Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 68W e incluye soporte para carga inalámbrica.
- Sistema operativo: Android 14.
- Diseño y Resistencia: Certificación IP68 (resistencia al agua y al polvo) y certificación militar.
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