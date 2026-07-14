Activan Alerta Amber en Veracruz para buscar a Malenie Michelle Martínez; tiene 3 meses

¿La reconoces? La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz activó la Alerta Amber para localizar a Melanie Michelle Martínez José, una menor de tres meses que fue vista por última vez el 13 de julio en el municipio de Panuco.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, hasta el momento se desconoce el paradero de la niña; no obstante, las autoridades temen que puede ser víctima de la comisión de un delito.

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Ficha de búsqueda de Melanie Michelle Martínez José, bebé de 3 meses desaparecida en Panuco

Las autoridades describen a la menor como una bebé mexicana que nació el 21 de marzo del presidente año, misma que mide 50 centímetros y pesa alrededor de siete kilos.

Es de tez morena clara, cara redonda, ojos café oscuro, así como el cabello lacio corto y de color negro; sin embargo, no se dan más señas particulares o la ropa que vestía antes de desaparecer.

Si tienes alguna información, la Fiscalía de Veracruz pide a la ciudadanía comunicarse al número de Alerta Amber México (55 5346 2516) o local en la entidad del sureste (228 689 2267).

Suman más de 6 mil 600 personas desaparecidas en Veracruz

Durante 2026, de acuerdo a la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), ya suman seis mil 690 personas desaparecidas, de las cuales cinco mil 457 son hombres y mil 222 son mujeres.

Asimismo, del total, el 9% son menores de edad, es decir, 594 casos. De estos últimos, el 50.84% son mujeres; sin embargo, no se detallan las edades.

Los municipios de Veracruz donde más se reportan desaparecidos son:

Veracruz

Xalapa

Córdoba

Poza Rica

Coatzacoalcos

Sin embargo, la Red Lupa alerta que Veracruz pasó de 991 a mil 16 casos de desaparición en comparación con el mismo periodo en 2025.

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