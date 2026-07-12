Samsung Galaxy S26 Ultra tiene una función para que nadie espíe tu pantalla en lugares públicos: así se activa

Revisar una cuenta bancaria, responder mensajes privados o ingresar una contraseña en un lugar público puede convertirse en un riesgo si alguien observa la pantalla desde un costado. Para reducir este problema, el Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora una herramienta enfocada en proteger la privacidad del usuario.

Se trata de Privacy display, una función que limita la visibilidad lateral de la pantalla y que puede activarse de forma manual o bajo ciertas condiciones.

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¿Qué es Privacy display y cómo funciona en el Galaxy S26 Ultra?

De acuerdo con Samsung, Privacy display utiliza la tecnología avanzada de pantalla del Galaxy S26 Ultra para controlar el ángulo de visión y disminuir la posibilidad de que otras personas puedan leer lo que aparece en el dispositivo desde posiciones laterales.

La función está pensada principalmente para momentos en los que el teléfono se utiliza fuera de casa, como en el transporte público, una cafetería o una oficina compartida, donde alguien cercano podría ver información privada sin autorización.

Pese a lo anterior, Samsung señala que Privacy display no bloquea completamente la pantalla para terceros, sino que reduce la visibilidad desde ciertos ángulos. Por ello, factores como el brillo, la posición del usuario o la distancia pueden influir en el nivel de protección.

¿Cómo activar Privacy display en el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Según la guía de soporte de Samsung, esta función puede activarse desde los ajustes del teléfono o mediante el Panel Rápido, una opción que permite modificar configuraciones frecuentes sin entrar a todos los menús del dispositivo.

Para activarla desde el sistema de configuración, el usuario debe:

Abrir Ajustes en el Galaxy S26 Ultra. Ingresar al apartado correspondiente a Privacy display. Activar la función y configurar las condiciones de uso.

También existe una forma más rápida:

Deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Panel Rápido.

Buscar la opción Privacy display .

. Activarla o entrar a sus ajustes detallados para personalizar su funcionamiento.

Samsung explica que, dependiendo de la configuración elegida, la función puede permanecer activa de manera continua o ejecutarse únicamente cuando se cumplan determinadas condiciones.

¿Qué opciones de privacidad permite configurar esta función?

Una de las características más destacadas de Privacy display es que permite elegir en qué momentos debe intervenir. Esto evita que el usuario tenga que mantener siempre activa la protección y facilita adaptarla a sus necesidades.

De acuerdo con Samsung, algunas de las configuraciones disponibles incluyen:

Aplicaciones seleccionadas: permite aplicar la protección únicamente en aplicaciones compatibles, como aquellas relacionadas con finanzas o información personal.

permite aplicar la protección únicamente en aplicaciones compatibles, como aquellas relacionadas con finanzas o información personal. Contraseñas y métodos de acceso: activa la función automáticamente al ingresar PIN, patrón o contraseña en ciertas áreas del sistema.

activa la función automáticamente al ingresar PIN, patrón o contraseña en ciertas áreas del sistema. Notificaciones emergentes: reduce la exposición del contenido mostrado en avisos que aparecen en pantalla.

La compañía explica que la protección para contraseñas aplica a los ajustes de Samsung o Google, pero no necesariamente a las pantallas de acceso de aplicaciones desarrolladas por terceros.

¿Privacy display está disponible en todos los celulares Samsung?

Por ahora, Samsung indica que Privacy display es compatible únicamente con el Galaxy S26 Ultra. La función forma parte de las herramientas de privacidad integradas en este modelo y está diseñada para usuarios que buscan mayor protección al utilizar su teléfono en espacios públicos.

Además, Samsung advierte que la experiencia visual puede cambiar ligeramente cuando la herramienta está activa y que la efectividad dependerá de las condiciones del entorno, como la iluminación o el ángulo desde el que otra persona observe la pantalla.

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