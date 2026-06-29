Los 3 trucos de WhatsApp que deberías activar sí o sí en tu celular

Muchos usuarios de WhatsApp usan la aplicación con la configuración que viene por defecto. Sin embargo, hay ajustes que conviene activar desde el primer día para proteger la cuenta y evitar situaciones incómodas.

Estos son 3 trucos que puedes activar en WhatsApp en tu celular en cualquier momento y fortalecer la seguridad en tu dispositivo: activar la verificación en dos pasos, activar el bloqueo de aplicación y restringir quién te agrega a grupos.

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¿Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp en tu celular?

La verificación en dos pasos agrega una capa extra de seguridad. Al activarla, cada vez que se registre el número de teléfono en WhatsApp, se pedirá un PIN de seis dígitos. Para activarla:

Ir a Ajustes o toca tu foto de perfil Tocar Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar Ingresar un PIN de seis dígitos y confirmalo Agregar una dirección de correo electrónico (puedes omitir este paso, aunque el mismo es útil ya que permite restablecer el PIN en caso de olvido)

Una persona configura los ajustes de seguridad de WhatsApp en su celular. (Dado Ruvic/REUTERS)

¿Cómo activar el bloqueo de aplicación en WhatsApp en Android y iOS?

Por otro lado, el bloqueo de aplicación permite que WhatsApp solo pueda abrirse mediante huella dactilar o reconocimiento facial. No obstante, cabe aclarar que, aunque la app esté bloqueada, se pueden atender llamadas y responder mensajes desde las notificaciones.

El procedimiento para activarlo en Android es :

Ir a Ajustes > Privacidad > Bloqueo de aplicación Activar Desbloquear con rasgos biométricos Escanear tu rostro Elegir cuánto tiempo debe transcurrir antes de que se solicite la autenticación

En iOS, esta función se puede activar siguiendo este paso a paso:

Ir a Configuración > Privacidad > Bloqueo de aplicación Activar Requerir Face ID Configurarlo para que se bloquee inmediatamente, después de 1 minuto, 15 minutos o 1 hora

Si la autenticación biométrica falla, en ambos casos se puede ingresar el PIN o código del dispositivo.

La configuración de privacidad de grupos en WhatsApp permite controlar quién puede agregarte sin permiso. (Brais Seara/Getty Images)

¿Cómo evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin permiso?

Un tercer truco que sirve para fortalecer la seguridad en WhatsApp y reducir el spam es restringir los permisos de quién puede añadirte a un grupo. Por defecto, cualquier persona que tenga tu número puede agregarte sin pedirte autorización. Para cambiar eso se puede seguir el siguiente procedimiento:

Ir a Ajustes > Privacidad > Grupos Seleccionar una de estas opciones: Todos: cualquier persona puede agregarte sin aprobación previa Mis contactos: solo contactos guardados pueden agregarte directamente; el resto debe enviarte una invitación Mis contactos, excepto…: igual que la opción anterior, pero puedes excluir contactos específicos

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