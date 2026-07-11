Caos en la México-Querétaro: fuerte accidente provoca filas kilométricas rumbo a la CDMX

Un accidente vehicular se registró sobre la Autopista México-Querétaro, esto a la altura del puente de San Sebastián, mismo quue genera severas afectaciones para los automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades encargadas de la vialidad, el percance sucedió justo a la altura del kilómetro 47, donde ya trabajan servicios de emergencia para atender la situación y restablecer la circulación lo antes posible.

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🚗💥 Se registra un accidente en la Autopista México-Querétaro, a la altura del puente de San Sebastián, que afecta la circulación con dirección a la #CDMXhttps://t.co/STNmkAQjlc pic.twitter.com/pv6x9Hj48c — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 11, 2026

Víctimas o lesiondaos tras accidente en la México-Querétaro

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el accidente. Las autoridades mantienen las labores de auxilio y el monitoreo de la circulación para reducir las afectaciones.

Como consecuencia del siniestro, se registra tránsito lento con una afectación aproximada de unos tres kilómetros, por lo que se recomienda a los conductores prever tiempos adicionales de traslado y, de ser posible, buscar rutas alternas.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra #AccidenteVial cerca del Km 047+000, de la carretera México-Querétaro, a inmediaciones de la comunidad de Coyotepec, con dirección a Cd. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ubjGNsXqAH — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 11, 2026

¿Qué recomiendan las autoridades a los automovilistas?

Mientras continúan las labores de atención en la zona, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios de la autopista para facilitar el paso de las unidades de emergencia, mantener una distancia segura entre vehículos y utilizar en todo momento el cinturón de seguridad.

Si tienes previsto viajar por esta vía durante las próximas horas, consulta los reportes de tránsito en tiempo real y considera salir con anticipación para evitar contratiempos.

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