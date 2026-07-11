Bodega Aurrera rebaja a menos de $8,000 pesos la consola Nintendo Switch OLED 64 GB más Super Mario Bros Wonder y 3 meses de suscripción Online

Bodega Aurrera lanzó una oferta especial para los amantes del gaming. La plataforma de ventas tiene disponible un paquete que incluye la consola Nintendo Switch modelo OLED, de 64 GB y color blanco, junto con el juego Super Mario Bros Wonder y una suscripción individual de 3 meses a Nintendo Switch Online.

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¿Cuánto cuesta el paquete de Nintendo Switch OLED en Bodega Aurrera y qué opciones de pago tiene?

El precio de este paquete especial de Nintendo Switch OLED en Bodega Aurrera es de $7,390, frente a un precio anterior de $8,599.

Bodega Aurrera ofrece distintas opciones de meses sin intereses (MSI) para este producto, todas sobre un total de $7,390:

3 meses de $2,463.33

6 meses de $1,231.67

9 meses de $821.11

Nintendo Switch OLED El paquete de Nintendo Switch OLED está disponible en Bodega Aurrera con hasta 9 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye este paquete de Nintendo Switch OLED de Bodega Aurrera?

De acuerdo con la descripción del producto en la web de Bodega Aurrera, este paquete “contiene todo lo que necesitas para comenzar a jugar inmediatamente”. Incluye:

La consola Nintendo Switch modelo OLED

modelo OLED La base de Nintendo Switch

Dos controles Joy-Con de color blanco (izquierdo y derecho)

de color blanco (izquierdo y derecho) Correas y armazón para los controles Joy-Con

para los controles Joy-Con Un cable HDMI de alta velocidad

El adaptador de corriente de Nintendo Switch

La versión digital del juego Super Mario Bros Wonder

Un código para canjear una suscripción individual de 3 meses a Nintendo Switch Online

Esta consola se puede transformar de un modo de consola casera a un modo portátil. Con Nintendo Switch, además, es posible acceder a otros juegos como Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 2 HD, Super Mario Odyssey y Minecraft, así como a series como Animal Crossing, The Legend of Zelda, Splatoon y Pikmin.

En cuanto a especificaciones técnicas, la consola tiene:

Capacidad de almacenamiento de 64 GB

Tasa de fotogramas de 60 FPS

2 controladores incluidos

incluidos Asistente virtual integrado

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