Liverpool remata Xiaomi Poco C85 en 3 mil 999 pesos, incluye audífonos y reloj

Liverpool vende una gran variedad de teléfonos celulares y ahora esta rematando el Xiaomi Poco C85 que incluye dos accesorios extra, aquí te decimos cuáles son sus características y las opciones de pago.

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Precio del Xiaomi POCO C85

El teléfono Xiaomi Poco C85 tiene un precio de lista de 7 mil 999 pesos pero tiene descuento y solo pagarás por él 3 mil 999 pesos. Incluye un reloj inteligente y audífonos inalámbricos. Puedes comprarlo a través de la app de Liverpool y recibirlo en tu domicilio o elegir la opción Click & Collect y recogerlo en la tienda de tu preferencia.

Características del Xiaomi POCO C85

Este teléfono inteligente tiene una pantalla de 6.0 pulgadas, resolución HD+ y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Cuenta con un procesador MediaTek Helio G81 y memoria RAM de 16 GB con extensión virtual, almacenamiento de 256 GB ampliable a 1 TB.

La cámara trasera principal es de 50 MP con lente auxiliar, y la frontal es de 8 MP. La batería es de 6000 mAh con carga rápida de 33 W. Es resistente a salpicaduras, cuenta con lector de huellas lateral y conector para audífonos y NFC.

Garantía en la compra del teléfono

Puedes cancelar en tienda o en Liverpool Pocket solo debes conservar el producto en buenas condiciones. En caso de que el teléfono presente algún defecto podrás cambiarlo por otro producto similar en la tienda.

Todos los productos contienen en el empaque una garantía emitida por el fabricante o importador, puedes consultarla para hacerla efectiva.

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