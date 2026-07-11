Liverpool pone a precio de regalo computadora gamer XTREME de 24 pulgadas Full HD, con AMD Ryzen 7, 16 GB RAM y 1 TB SSD

Armar una computadora gamer desde cero puede salir “caro”, sobre todo cuando se necesita comprar por separado monitor, teclado, mouse, memoria, almacenamiento y conexión inalámbrica. Para quienes buscan una opción lista para usarse, Liverpool tiene en oferta una computadora gamer XTREME PC Gaming con monitor incluido.

Además de la rebaja, el paquete viene listo para usarse desde el primer momento, sin tener que comprar varios accesorios por separado. Por sus características, puede funcionar como una opción práctica para estudiar, trabajar, navegar en internet o jugar títulos ligeros.

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¿Cuánto cuesta la computadora gamer XTREME en Liverpool?

La computadora gamer XTREME PC Gaming tiene un precio actual de $15,299 pesos en Liverpool. La tienda muestra un precio anterior de $18,999 pesos, por lo que la rebaja ronda el 19%.

Además, cuenta con una opción de pago a 6 meses sin intereses de $2,549.83 pesos y envío gratis a todo México. Sin embargo, antes de comprar, se debe revisar que el precio siga vigente, porque estas ofertas pueden cambiar según disponibilidad o promociones bancarias.

¿Qué incluye esta computadora gamer?

Este modelo se vende como una computadora completa, no solo como gabinete. Esa es una de sus principales ventajas, ya que permite conectar el equipo y empezar a usarlo sin armar todo desde cero.

Entre sus características principales están:

Procesador AMD Ryzen 7 5700G

Gráficos integrados AMD Radeon

16 GB de memoria RAM DDR4

Almacenamiento SSD de 1 TB

Monitor de 24 pulgadas Full HD

Tasa de refresco de 120 Hz

Teclado RGB y mouse incluidos

Adaptador WiFi y Bluetooth

Fuente de poder de 600W

Puertos USB y conexión Ethernet

En palabras simples, los 16 GB de RAM ayudan a trabajar con varias ventanas abiertas, mientras que el SSD de 1 TB permite guardar archivos, programas y juegos sin depender de un disco duro lento. Además, Advanced Micro Devices (AMD) señala que el Ryzen 7 5700G tiene 8 núcleos, 16 hilos y gráficos Radeon integrados, una combinación útil para tareas diarias y multitarea.

Este equipo cuenta con un descuento de poco menos del 20%. El equipo cuenta con envío a domicilio a todo México. (Liverpool)

¿Por qué destaca frente a otras PC gamer?

A diferencia de otras computadoras gamer que solo incluyen el gabinete, este paquete ya suma monitor, teclado y mouse. Esto puede hacerlo más práctico para estudiantes, personas que trabajan desde casa o usuarios que quieren una primera PC sin comprar cada pieza por separado.

Sin embargo, también hay una diferencia importante: esta computadora usa gráficos integrados AMD Radeon, no una tarjeta gráfica dedicada como las NVIDIA GeForce RTX o AMD Radeon RX. Esa parte es clave para entender qué tipo de juegos puede correr mejor.

¿Sirve para videojuegos pesados?

La propia ficha del producto señala que esta computadora está pensada para juegos ligeros, como:

Among Us

Roblox

Fall Guys

Emuladores

En esos casos, puede funcionar con calidad baja o media, según el título. Para juegos más pesados o competitivos, como:

mundos abiertos recientes

shooters exigentes

programas de edición avanzada

Lo mejor es buscar una PC con tarjeta gráfica dedicada.

En cambio, para estos usos puede cumplir bien:

Escuela

Oficina

Navegación

Videollamadas

Contenido multimedia

Gaming básico

Esta computadora está dirigida a quienes buscan una primera PC gamer completa. De acuerdo con la ficha del producto, incluye garantía Xtreme Shield de 12 meses y soporte técnico, además de sistema operativo para evaluación de componentes. Sin embargo, no contempla licencia de software. También se debe considerar que la cobertura no aplica para daños físicos ni descargas eléctricas.

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