Tres trucos para extender la batería de tu Samsung Galaxy sin cambiar configuraciones avanzadas

La batería de un Samsung Galaxy puede agotarse más rápido de lo esperado por factores que el usuario puede controlar directamente: aplicaciones que consumen energía en segundo plano, el brillo de la pantalla y funciones activas que no se están usando. En su sitio oficial, Samsung detalla cómo abordar cada uno de estos puntos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo extender la batería de un Samsung Galaxy desde los Ajustes?

Los 3 trucos para extender la batería de un Samsung Galaxy son:

1. Detectar y gestionar las apps que más consumen batería

activar el modo de protección de batería que limita la carga al 85%,

Desde Ajustes > Mantenimiento del dispositivo > Batería,

Samsung permite identificar qué aplicaciones están afectando la duración de la batería. Una vez detectadas, el usuario puede ponerlas en modo inactivo (donde se ejecutan en segundo plano solo de vez en cuando) o en modo siempre inactivo, donde no se ejecutan en segundo plano en absoluto. El paso a paso para hacerlo es:

Ve a «Mantenimiento del dispositivo» en «Ajustes». Seleccióna “batería” Selecciona una aplicación Activa “límites de uso en segundo plano” Pulsa “poner en modo inactivo” o “poner en modo siempre inactivo”

Samsung también recomienda actualizar las apps a las versiones más recientes y desinstalar las que no se utilicen.

2. Activar el modo Ahorro de energía

Activar el modo Ahorro de energía también es una manera de optimizarlo cuando la batería está baja. Esta función restringe el uso de Wi-Fi y datos móviles de las aplicaciones en segundo plano, y desactiva funciones de alto consumo como Always On Display. El procedimiento para hacerlo es:

Ve a “Mantenimiento del dispositivo” en “Ajustes”. Toca “Batería” Pulsa el interruptor para activar “ahorro de energía”

Samsung indica que también es posible ajustar la velocidad de la CPU y el nivel de brillo según las preferencias del usuario.

3. Ajustar los ajustes de pantalla

La pantalla es uno de los componentes que más batería consume en un Galaxy. Samsung recomienda apagar la pantalla presionando el botón de alimentación cuando no se esté usando el dispositivo, reducir el tiempo de espera de la pantalla a un intervalo corto y bajar el brillo. Cuanto más brillante es la pantalla, mayor es el consumo de batería.

Además, usar un fondo de pantalla oscuro o un tema oscuro también contribuye a alargar la vida útil de la batería.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.