Liverpool remata la pantalla para auto JBL Legend 700 de 7 pulgadas con hasta 18 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de audio premium para automóvil. La Pantalla para auto JBL Legend 700 de 7 pulgadas —estéreo de coche Doble DIN de la marca JBL, unidad de HARMAN International líder mundial en audio— pasó de $8,699 a $5,219.40 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,479.60 pesos sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 18 meses sin intereses de $386.62 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible considerando la inversión en un sistema de audio profesional para automóvil. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la pantalla JBL Legend 700 frente a estéreos convencionales

El JBL Legend 700 es el estéreo aftermarket más reciente de JBL —unidad de HARMAN International Industries, referente global en audio— presentado inicialmente en CES 2024 y disponible en México desde febrero de 2024. Se posiciona como propuesta premium accesible dentro del segmento de estéreos aftermarket Doble DIN.

Pantalla para auto JBL Legend 700 en Liverpool Ahorro directo de casi $3,500. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de HARMAN LATAM y Amazon México para el JBL Legend 700:

Marca: JBL (unidad de HARMAN International Industries, referente global en audio con presencia internacional).

(unidad de HARMAN International Industries, referente global en audio con presencia internacional). Modelo: Legend 700 , línea aftermarket premium para automóvil presentada en CES 2024.

, línea aftermarket premium para automóvil presentada en CES 2024. Pantalla: táctil capacitiva de 7 pulgadas con alta resolución para navegación intuitiva y visualización clara de mapas, música y aplicaciones.

con alta resolución para navegación intuitiva y visualización clara de mapas, música y aplicaciones. Tamaño DIN: Doble DIN (4 pulgadas de alto) compatible con la mayoría de vehículos del mercado.

(4 pulgadas de alto) compatible con la mayoría de vehículos del mercado. Apple CarPlay: inalámbrico o con cable para integración total del iPhone.

para integración total del iPhone. Android Auto: inalámbrico o con cable para integración total del smartphone Android.

para integración total del smartphone Android. Bluetooth: versión 5.0 con streaming inalámbrico de música, llamadas manos libres, transmisión con etiquetas ID3 y soporte para agenda telefónica (HFP, A2DP, AVRCP, PBAP).

con streaming inalámbrico de música, llamadas manos libres, transmisión con etiquetas ID3 y soporte para agenda telefónica (HFP, A2DP, AVRCP, PBAP). Sintonizador AM/FM: integrado con 30 estaciones preestablecidas (18 FM + 12 AM) y RDS para información de estación en pantalla.

integrado con (18 FM + 12 AM) y RDS para información de estación en pantalla. Fuentes de audio soportadas: Bluetooth, USB, entrada auxiliar y AM/FM.

Bluetooth, USB, entrada auxiliar y AM/FM. Navegación GPS: disponible mediante Google Maps y Waze a través de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos con el smartphone conectado (no requiere módulo GPS adicional).

disponible mediante Google Maps y Waze a través de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos con el smartphone conectado (no requiere módulo GPS adicional). Ecualizador: 16 bandas con alineación de tiempo que compensa las inexactitudes creadas por las ubicaciones específicas de los altavoces del vehículo.

que compensa las inexactitudes creadas por las ubicaciones específicas de los altavoces del vehículo. Curvas de ecualización preestablecidas: múltiples opciones para adaptar el sonido al género musical y preferencia del usuario.

múltiples opciones para adaptar el sonido al género musical y preferencia del usuario. Salidas de preamplificador: 6 canales a 4 voltios (delantero + trasero + subwoofer) para conectar amplificadores externos.

(delantero + trasero + subwoofer) para conectar amplificadores externos. Potencia de salida: 4 x 50 watts (200W total) para conducir altavoces del vehículo directamente sin amplificador adicional.

(200W total) para conducir altavoces del vehículo directamente sin amplificador adicional. Controles del subwoofer: ajuste directo de volumen desde la pantalla para configurar el nivel de graves de forma rápida.

ajuste directo de volumen desde la pantalla para configurar el nivel de graves de forma rápida. Entrada de cámara de respaldo: sí, permite conectar una cámara trasera para mayor seguridad al estacionar.

sí, permite conectar una cámara trasera para mayor seguridad al estacionar. Diseño elegante: con seis botones físicos personalizables que permiten adaptar las funciones favoritas para acceso rápido sin distraer la vista del camino.

con que permiten adaptar las funciones favoritas para acceso rápido sin distraer la vista del camino. Color: negro elegante que se integra a cualquier interior de vehículo.

negro elegante que se integra a cualquier interior de vehículo. Dimensiones: aproximadamente 10 cm de altura y 20 cm de largo, formato compacto que se adapta a la mayoría de los vehículos sin comprometer el espacio en el tablero.

aproximadamente 10 cm de altura y 20 cm de largo, formato compacto que se adapta a la mayoría de los vehículos sin comprometer el espacio en el tablero. Compatibilidad: funciona con automóviles Doble DIN estándar, incluyendo vehículos populares en México como Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, Honda Civic, Toyota Corolla, Chevrolet Aveo, Ford Focus, Mazda 3 y modelos equivalentes.

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del estéreo, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

La instalación del estéreo en el vehículo no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un taller automotriz especializado en audio o con un servicio de instalación profesional autorizado. El costo típico de instalación profesional de un estéreo Doble DIN en México oscila entre $800 y $2,000 pesos según la complejidad del vehículo, la necesidad de adaptadores específicos por marca y el servicio elegido. El equipo incluye un año de garantía oficial JBL/HARMAN México que cubre defectos de fábrica y componentes electrónicos; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra o la instalación.

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