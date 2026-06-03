Guía para comprar tu laptop en México en 2026: la especificación que no puede faltar y que la mayoría ignora

Elegir una laptop en 2026 puede resultar un desafío para muchos usuarios. Es que, ante tantas opciones que se ofrecen en el mercado, hasta los usuarios más experimentados pueden terminar pagando de más por algo que no necesitan. La clave está en entender qué especificaciones realmente importan según el uso que le vas a dar.

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¿Cuáles son las especificaciones técnicas a tener en cuenta al comprar una laptop en México?

Existen varios factores a tener en cuenta antes de hacer la compra de una laptop. Un punto importante es el procesador, considerado “el corazón del equipo”. En líneas generales, estos son los procesadores recomendados según la función que se le quiera dar al aparato:

Para tareas básicas o estudio: Intel Core i3 o Ryzen 3

o estudio: o Para teletrabajo y uso general : Intel Core i5 o Ryzen 5

: o Para editar video, diseñar o hacer gaming: Intel Core i7, Ryzen 7 o procesadores con NPU (unidad de procesamiento neural)

En cuanto a la memoria RAM, 16 GB es el punto de partida recomendado para productividad, navegación avanzada o uso de aplicaciones SaaS. Los 8 GB solo sirven para uso muy básico, mientras que 32 GB o más se reserva para edición, IA o aplicaciones exigentes.

Otro punto importante a considerar antes de comprar una laptop es el almacenamiento. En 2026, el mínimo recomendado para uso profesional es 512 GB, aunque para uso ligero bastan 256 GB. En tanto, las personas que manejan archivos pesados o bibliotecas audiovisuales pueden apostar por opciones de 1 TB.

Un dato que muchos ignoran es que, en lo posible, el almacenamiento debe ser SSD NVMe, considerando que los discos duros tradicionales quedaron obsoletos por su menor velocidad y fiabilidad.

Otros factores que marcan la diferencia son:

Batería : al menos 8 horas de uso real

: al menos 8 horas de uso real Peso : idealmente menos de 1.5 kg si necesitas movilidad diaria

: idealmente menos de 1.5 kg si necesitas movilidad diaria Tamaño de la pantalla: 14 pulgadas para movilidad, 15.6 para equilibrio, 16 o más para edición y gaming

En cuanto al sistema operativo, Windows 11 es la opción más versátil y compatible. macOS destaca en diseño, edición y movilidad premium, con un rendimiento energético especialmente eficiente gracias a Apple Silicon.

Laptop Un dispositivo con procesador Intel Core i3 o Ryzen 3 es adecuado para hacer tareas básicas o estudio. (Steve Cole - christie & cole stu)

¿Cuánto gastar en una laptop según tu perfil de usuario en México?

En 2026 existe una amplia gama de dispositivos, así como de valores. Por ese motivo, el presupuesto define el rango de opciones disponibles:

$400–$690 dólares: estudiantes y tareas básicas como navegar por internet y usar el correo.

estudiantes y tareas básicas como navegar por internet y usar el correo. $690–$1,030 USD: mejor autonomía y multitarea para oficina o teletrabajo

mejor autonomía y multitarea para oficina o teletrabajo $1,030–$1,490 USD: gaming inicial o creación de contenido ligera

gaming inicial o creación de contenido ligera $1,490–$2,300 USD: estaciones de trabajo móviles, edición avanzada o IA local

estaciones de trabajo móviles, edición avanzada o IA local Más de $2,300 USD: modelos premium y estaciones de trabajo de alto rendimiento

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