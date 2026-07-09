Liverpool remata los lentes Ray-Ban Aviator Classic con protección UV, cristal verde y armazón dorado atemporal

Si estás buscando lentes de sol para este verano, Liverpool tiene disponibles los clásicos Ray-Ban Aviator Classic, uno de los modelos más reconocibles del mundo. Se trata de un diseño creado originalmente en 1937, que combina un armazón dorado icónico con lentes de cristal verde oscuro, en un estilo unisex.

El producto está con descuento y se puede pagar en diferido en hasta 13 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuestan los lentes Ray-Ban Aviator Classic y qué opciones de pago hay en Liverpool?

El precio de los lentes Ray-Ban Aviator Classic en Liverpool es de $2,680.30, el producto se encuentra en rebaja frente al precio anterior de $3,829.

Las opciones de pago en diferido con Tarjetas Liverpool son:

6 MSI de $446.72

9 MSI de $297.81

13 MSI de $206.18

Con tarjetas VISA y MasterCard hay descuento en pago único.

El producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibirlo a domicilio o recogerlo en tienda (Click & Collect).

Ray-Ban Aviator Classic El armazón de estos lentes es de metal en color dorado y sus micas cuentan con filtro UV y recubrimiento antirreflejos. (Liverpool)

¿Por qué destacan los lentes Ray-Ban Aviator Classic a la venta en Liverpool?

Los Ray-Ban Aviator Classic que ofrece Liverpool son un clásico y, probablemente, las gafas de sol más reconocibles del mundo. De acuerdo con la publicación en la web de la tienda, el diseño atemporal de estos anteojos combina estilo, calidad, comodidad y beneficios excepcionales

El armazón es de metal, en color dorado, con forma piloto y almohadillas nasales ajustables. Las micas son de color verde, con filtro UV, recubrimiento antirreflejos y protección antirrayaduras. La montura viene en una sola pieza, con una anchura de mica de 58 mm y una anchura de puente de 18 mm.

Según un resumen de opiniones de clientes disponible en el sitio de Liverpool, los compradores destacan la calidad y autenticidad de estos lentes, así como su diseño atemporal y su efectividad para la protección solar.

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