Liverpool remata celular Samsung Galaxy A56 de 256 GB Super AMOLED 6.7 pulgadas

Liverpool México tiene a la venta el Samsung Galaxy A56 Super AMOLED con pantalla de 6.7 pulgadas con un importante descuento. El modelo de celular tiene memoria de 256 GB y se puede adquirir en cuatro colores: verde, rosa claro, gris o negro.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A56 en Liverpool?

La tienda en línea está rematando el aparato. Actualmente, el precio del Samsung Galaxy A56 en Liverpool es de $7,992. El aparato aparece con un descuento de más de 3 mil pesos, considerando que el valor original era de $10,999.

De acuerdo con la publicación de Liverpool, las formas de pago disponibles para adquirir este modelo de Samsung es en un pago en efectivo o con otros medios de pago como PayPal y SPE.

Samsung Galaxy A56 El celular está a la venta en Liverpool con más de 3 mil pesos de descuento. (Liverpool)

¿Cuáles son las características por las que destaca el Samsung Galaxy A56 a la venta en Liverpool?

El dispositivo que Liverpool remata en su sitio oficial se encuentra desbloqueado. Cuenta con conectividad bluetooth, NFC y Wi-Fi.

Además, el Samsung Galaxy A56 tiene un sistema de cámaras trasera de 50+12+5 mp, además de una cámara frontal de 12 megapíxeles. La pantalla Super AMOLED de este modelo de celular Samsung es de 6.7 pulgadas con resolución HD, lo que ofrece imágenes nítidas.

Además, el dispositivo disponible en Liverpool cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:

Procesador: Exynos 1580

Sistema operativo: Android 15

Capacidad de memoria RAM: 8 GB

Asistente de voz incorporado: Bixby

El Samsung Galaxy A56 Super AMOLED de 6.7 pulgadas se puede comprar en Liverpool con envío gratis a domicilio y la posibilidad de retiro en la tienda.

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