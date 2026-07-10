Hasta 12 meses sin intereses: Walmart remata laptop Gamer ACER 15.6″ de 8GB Core i5 de 32GB y 1TB SSD

Walmart ofrece a precio de rebaja la laptop gamer Acer Nitro V 15, con pantalla de 15.6 pulgadas. La tienda ofrece el producto a un valor 7 mil pesos más barato que el precio original y hasta 12 meses sin intereses (MSI).

El dispositivo está diseñado para gaming fluido, productividad y uso cotidiano, según se lee en la descripción del producto en la web de Walmart. Esto es lo que tienes que saber sobre la laptop gamer Acer Nitro V 15.

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¿Cuánto cuesta la laptop Acer Nitro V 15 en Walmart y que opciones de pago están disponibles?

La laptop gamer Acer Nitro V 15 está en rebaja en Walmart. El aparato redujo su precio de su valor original de $33,499 a $26,499, mostrando un ahorro de $7,000.

La tienda ofrece opciones de financiamiento de 3 a 12 MSI para adquirir esta laptop. Las opciones son:

3 MSI de $8,833.00

6 MSI de $4,416.50

9 MSI de $2,944.33

12 MSI de $2,208.25

Laptop Acer Nitro V 15 El procesador del equipo es un Intel Core i5-13420H. (Walmart)

¿Qué características tiene la laptop gamer Acer Nitro V 15 a la venta en Walmart?

Según la descripción del producto, esta laptop es versátil y está diseñada para gaming fluido, productividad y uso diario.

Cuenta con un procesador Intel Core i5-13420H, de 8 núcleos y 12 hilos, con frecuencia base de 2.1 GHz y hasta 4.6 GHz en modo boost. Su tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8GB GDDR7, con tecnología Ray Tracing y DLSS que ofrece mayor realismo en juegos y aplicaciones.

A su vez, su pantalla es de 15.6 pulgadas, IPS Full HD (1920 x 1080) con una tasa de refresco de 165Hz, lo que se traduce en imágenes nítidas y movimientos suaves.

El equipo que Walmart está rematando tiene 32GB de memoria RAM y un SSD de 1TB, pensados para multitarea y amplio almacenamiento. Cuenta con un sistema de refrigeración optimizado para mantener un rendimiento estable en sesiones prolongadas de uso intensivo.

El teclado de la laptop gamer Acer Nitro V 15 es tipo chiclet retroiluminado en rojo, con distribución en inglés, bloque numérico y tecla dedicada Copilot. El sistema operativo es Windows 11 Home en español, con integración de Copilot. En cuanto a conectividad, tiene Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, además de 2 puertos USB 3.2 Gen 1, 1 puerto USB tipo C, 1 puerto HDMI 2.1, Ethernet y conector de audio de 3.5 mm.

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