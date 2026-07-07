Bodega Aurrera remata a mitad de precio el celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB con hasta 24 meses sin intereses

El Samsung Galaxy S25 Ultra, en su versión de 512 GB y color Negro Titanio, está disponible en Bodega Aurrera a un precio de rebaja. El equipo es nuevo, viene desbloqueado y es compatible con el proveedor de servicio BAIT. Tiene una calificación de 5.0 sobre la base de 2 calificaciones registradas en el sitio.

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¿Qué opciones de pago, envío y devolución tiene el Samsung Galaxy S25 Ultra en Bodega Aurrera?

El dispositivo de Samsung ofrecido por Bodega Aurrera tiene un precio actual de $19,999. Según la tienda, el precio anterior del producto era de $35,999.00, por lo que el ahorro alcanza los $16,000.

Además de la rebaja, Bodega Aurrera ofrece distintas opciones de meses sin intereses (MSI) para este producto, con hasta 24 MSI con tarjeta BBVA. Las mensualidades disponibles son:

3 meses de $6,666.33

6 meses de $3,333.17

9 meses de $2,222.11

18 meses de $1,111.06

24 meses de $833.29, exclusivo con BBVA

El producto se puede recoger en tienda sin costo o recibirlo a domicilio, con entrega disponible en algunas zonas, según la ubicación del comprador. El producto es vendido y enviado directamente por Bodega Aurrera, y cuenta con la posibilidad de devolución hasta 30 días después de haberlo recibido.

Galaxy S25 Ultra Este modelo de Samsung cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S25 Ultra?

Según la descripción del producto, el Samsung Galaxy S25 Ultra es un dispositivo de gama alta que combina rendimiento y tecnología en un mismo equipo. Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, con resolución de 3120 x 1440 píxeles y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, lo que permite una calidad de imagen con colores vibrantes y negros profundos.

Su diseño incluye un marco de titanio y vidrio Gorilla Glass Armor 2, lo que le da mayor resistencia y un acabado de calidad superior. Corre con Android 15 y su procesador es un Snapdragon 8 Elite (o su equivalente según la región) de 3 nanómetros, combinado con 12 GB de memoria RAM, pensado para ejecutar múltiples aplicaciones o juegos de manera fluida.

En cuanto a cámaras, tiene un sistema trasero triple de 200 MP + 50 MP + 10 MP, y una cámara frontal de 12 MP. La batería es de 5000 mAh. Su versión de 512 GB de almacenamiento permite guardar una gran cantidad de fotos, videos, aplicaciones y archivos.

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