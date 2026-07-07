Walmart remata la pantalla Philips de 65 pulgadas con descuento de más de 1,800 pesos

Walmart lanzó una oferta en la pantalla Philips Google TV UHD LED de 65 pulgadas (modelo 65PUL7552/F8), la cual puede adquirirse por 8 mil 990 pesos, tras una rebaja de 1, 809 pesos sobre su precio original de 10 mil 799 pesos.

Además del descuento, la tienda ofrece la posibilidad de pagar el televisor hasta en 24 meses sin intereses, con mensualidades de 374.58 pesos.

La compra también incluye una política de devolución de hasta 30 días después de recibir el producto. La promoción está disponible por tiempo limitado, no te olvides de comprar la tuya aquí.

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Pantalla Philips 65 pulgadas características

Experiencia inteligente y personalizada. Integración con Google TV, que reúne películas, programas, TV en vivo y aplicaciones en una sola interfaz con recomendaciones basadas en intereses

Calidad de imagen avanzada. Pantalla LED de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD.

Funciones prácticas y conectividad moderna. Control remoto con función antibacteriana, Asistente de Google y “Find My Remote”.

“Philips Google TV, con pantalla LED de 65 pulgadas y resolución 4K Ultra HD, ofrece una experiencia de entretenimiento envolvente y personalizada. Integrado con Google TV. Reúne películas, programas, televisión en vivo y aplicaciones en una sola interfaz intuitiva, con recomendaciones basadas en tus intereses. Su compatibilidad con más de 5,000 aplicaciones en Google Play, junto con Chromecast integrado, permite transmitir contenido desde tu teléfono, tableta o laptop directamente al televisor. La calidad de imagen se potencia con HDR10 y 120 PMR, brindando colores vibrantes y detalles nítidos que reflejan la intención original del director. Control antibacteriano que incorpora el Asistente de Google para controlar el televisor y dispositivos inteligentes mediante comandos de voz. Y para mayor comodidad, incluye la práctica función Find My Remote (encuentra mí control), que te ayuda a localizar el control remoto en segundos”, se lee en la descripción del producto.

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