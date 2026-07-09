Adiós definitivo a WhatsApp en estos celulares: la lista completa de equipos que pierden la app en julio 2026

A partir del 1 de julio de 2026, WhatsApp dejó de dar soporte a los celulares que utilicen versiones de sistema operativo anteriores a Android 5.0 o iOS 15.1. La aplicación, perteneciente a Meta, confirmó que estos dispositivos ya no serán compatibles con sus actualizaciones y que la plataforma dejará de estar operativa en ellos.

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¿Por qué WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares?

Según explicó la empresa, esta decisión responde a un plan para adoptar mecanismos actualizados y sistemas de seguridad adaptados a las nuevas necesidades de la plataforma. De acuerdo con WhatsApp, hay teléfonos que ya no cuentan con el rendimiento necesario para ejecutar las operaciones actuales de la aplicación.

Se trata de una acción rutinaria de la empresa, que revisa periódicamente sus sistemas y establece requisitos mínimos para poder alojar la aplicación en cada dispositivo. Por este motivo, se agregan nuevas herramientas, funciones con inteligencia artificial, mejoras en videollamadas y sistemas de protección de datos que resultan insostenibles para ciertos modelos de celulares.

Además, al tratarse de teléfonos que ya no reciben actualizaciones por parte de sus fabricantes, estos dispositivos acumulan vulnerabilidades que pueden poner en riesgo la información de sus usuarios. En estos celulares, WhatsApp quedará inhabilitado para descargarse o actualizarse, no recibirá nuevas funciones y su sistema de seguridad quedará sin la protección adecuada. No obstante, los usuarios podrán seguir usando el teléfono para llamar, enviar SMS y otras funciones propias del aparato.

WhatsApp dejó de dar soporte a celulares con sistemas operativos antiguos desde el 1 de julio de 2026. (Dado Ruvic/REUTERS)

¿Cuál es la lista completa de celulares donde WhatsApp dejó de funcionar?

Los modelos de celulares que ya no podrán alojar WhatsApp son:

Samsung

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Core II

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola

Motorola Moto E (primera generación)

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto X (primera generación)

Sony

Sony Xperia E1

Sony Xperia L

Sony Xperia M

Sony Xperia SP

Sony Xperia Z

iPhone

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Huawei

Huawei Ascend G6

Huawei Ascend P6

Huawei Ascend Y530

HTC

HTC Desire 300

HTC Desire 500

HTC Desire 601

HTC One M7

LG

LG L70

LG L90

LG Optimus G

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

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