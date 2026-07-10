EN VIVO: Líneas y estaciones del Metro y Metrobús con retrasos de más de 5 minutos y aglomeraciones hoy

La mañana de este viernes usuarios reportan que varias líneas del Metro y Metrobús tienen retrasos de más de 5 minutos y aglomeraciones, así que si planeas usar alguno de estos transportes te recomendamos salir con tiempo.

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¿Cómo va el avance en el Metro CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Transporte Colectivo (STC) las líneas 1, 5, 6, 7, 8, 12 y A registran alta afluencia en las terminales.

Usuarios señalan que hay pocos trenes en la línea 7 con dirección a El Rosario y ya hay mucha gente esperando; en la estación Auditorio la espera es de 10 minutos. En la línea 12 también se reportan retrasos de más de 10 minutos con dirección a Mixcoac.

También en la línea B se registran retrasos pues los trenes se esperan hasta 10 minutos en cada estación. Con dirección a Ciudad Azteca los trenes están tardando en avanzar hasta 5 minutos. En la línea 3 el convoy esta tardando en pasar hasta 15 minutos en la estación Hidalgo con dirección a Universidad.

Líneas del Metrobús con afectaciones

En el caso del Metrobús se informa que hay retrasos en la línea 2 que va de Tacubaya a Tepalcates debido a que se registra obstrucción de carril de Río Tecolutla a UPIICSA. Por su parte, usuarios reportan que hay pocas unidades en Indios Verdes con dirección a La Joya, hay más unidades a Dr. Gálvez.

En la estación Tepalcates se registra alta afluencia de usuarios y pocas unidades que van hacia Colonia del Valle. Si quieres conocer el estado del servicio del Metrobús en tiempo real puedes ingresar al siguiente enlace.

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