Costco remata la bicicleta de montaña Northrock XC27 con rodada 27.5, cuadro de aluminio y descuento exclusivo para socios

La cadena Costco está rematando la bicicleta de montaña R27.5 Northrock XC27. La promoción es exclusiva en línea y de manera limitada. La oferta es válida del 8 de junio al 14 de agosto de 2026, limitada hasta agotar existencias.

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¿Cuánto cuesta la bicicleta de montaña Northrock XC27 en rebaja en Costco?

La bicicleta de montaña Northrock XC27, con rodada 27.5 pulgadas, está disponible en Costco a un precio de $7,999. Según la tienda, el precio anterior del producto era de $9,499, por lo que el ahorro es de $1,500.

El producto a la venta tiene envío incluido y tiene un tiempo de entrega estimado de entre 5 y 10 días hábiles a partir de la confirmación de la compra.

Disponible en Costco El sistema de transmisión de la bicicleta de montaña Northrock XC27 es un Shimano Altus de 21 velocidades. (Costco)

¿Qué características tiene la bicicleta de montaña Northrock XC27?

Según la descripción del producto compartida en la página web de Costco, esta bicicleta de montaña está diseñada para ofrecer una aceleración más rápida y una maniobrabilidad excepcional, combinando un cuadro artesanal con tecnología de marcas de prestigio como Shimano y Maxxis, pensada para terrenos mixtos y senderos exigentes.

El cuadro es de aleación 6061 con cables internos, un marco de aluminio ligero con cableado integrado. Sus ruedas son de 27.5 pulgadas con neumáticos Maxxis Ikon, diseñados para mejorar el control y la tracción en el sendero. La transmisión es Shimano Altus de 21 velocidades, con palancas Rapid-Fire para cambios de marcha rápidos y precisos.

La suspensión delantera es una horquilla SR Suntour XCE DS, pensada para absorber impactos en terrenos irregulares. A su vez, los frenos de la bicicleta a la venta en Costco son de disco mecánicos Tektro, diseñados para ofrecer un frenado confiable incluso en condiciones de humedad o barro. La bicicleta también cuenta con llantas de aleación de doble pared y radios de acero inoxidable.

De acuerdo con la ficha del producto, la bicicleta tiene un ancho de 22 cm, un largo de 147 cm y una altura de 76 cm, con un peso de 20 kg. Está fabricada en aluminio y acero, en color negro. El sillín y los puños son de la marca Velo.

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