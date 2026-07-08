Pamplonada 2026: Origen e historia de los encierros de San Fermín

La Pamplonada es una celebración conocida como los encierros de San Fermín y se lleva a cabo del 6 al 14 de julio en España donde miles de personas corren frente a seis toros bravos y cabestros, aquí te contamos todos los detalles sobre este evento.

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Historia de la Pamplonada

En el Siglo III nació Fermín en la localidad de Pompaelo, fue hijo de un senador romano pagano de nombre Firmo y destacó como misionero cristiano y se convirtió en primer obispo de Amiens y de Pamplona.

Fue martirizado en Amiens después de bautizar a miles de personas y las fiesta de San Fermín se celebran en su honor y cada día antes de la carrera le cantan y se realiza una gran procesión.

¿Cuál es el origen de la Pamplonada?

Estas celebraciones tienen su origen en 1186 cuando el obispo de Pamplona Pedro de París recogió en Amiens las reliquias de San Fermín y ordenó que la festividad fuera el 10 de octubre. Pero fue en 1591 cuando las fiestas fueron trasladadas a julio y la estatua de San Fermín recorre las calles y se realizan bailes tradicionales, canciones y otros actos espontáneos de devoción.

Del 6 al 14 de julio se realizan los encierros y cada mañana a las 08:00 horas miles de personas corren frente a los toros por el casco histórico desde los corrales de Santo Domingo a la Plaza de Toros.

Además, algo que caracteriza esta celebración es que la gente lleva un pañuelo rojo en la muñeca, el bolsillo o en la mano y lo lanzan cuando se inauguran las fiestas y después todos lo anudan en el cuello.

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