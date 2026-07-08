Tu celular Android tiene una app de seguridad y seguro no lo sabes: así puede salvarte la vida en una emergencia

Los celulares con sistema Android tienen integrada la app de Seguridad personal, que permite guardar y compartir información de emergencia. En algunos países y regiones, el teléfono también puede comunicarse automáticamente con los servicios de emergencia y con ciertos proveedores. Pero, ¿cómo configurarlo?

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¿Cómo configurar Emergencia SOS en un celular Android?

La función Emergencia SOS en Android permite pedir ayuda, compartir la ubicación con los contactos de emergencia y grabar un video en una situación de riesgo.

El paso a paso para activarla es el siguiente:

Entrar a Configuración Presionar "Seguridad y emergencia" y luego "Emergencia SOS" Una vez allí, presionar "Iniciar configuración" y completar la información necesaria, como el número local de servicios de emergencia, elegir los contactos con quienes se compartirá la ubicación durante una emergencia, permitir que la app acceda a la ubicación mientras está en uso, y decidir si se quiere activar la grabación automática de video (con la opción de compartirlo después de hacer una copia de seguridad).

También es posible elegir cómo se inician las acciones de emergencia: manteniendo presionado un botón para confirmar antes de iniciar, o de forma automática luego de una cuenta regresiva de 5 segundos, con la opción de activar una alarma sonora.

Es importante mencionar que esta función está disponible en dispositivos con Android 12 o versiones posteriores, y no funciona en modo avión ni con el Ahorro de batería activado.

La función Emergencia SOS está disponible en dispositivos con Android 12 o versiones posteriores. (Pixabay)

¿Cómo usar Emergencia SOS para pedir ayuda durante una emergencia?

Para activar la función en el momento de una emergencia, hay que presionar el botón de encendido del teléfono 5 veces o más.

Luego, según la configuración elegida, se debe mantener presionado el círculo rojo durante 3 segundos, o esperar a que la cuenta regresiva automática inicie la llamada de emergencia.

Una vez que comienza la llamada, se activan también las demás acciones configuradas, como compartir la ubicación en tiempo real o grabar un video, en caso de haberlas habilitado previamente.

Para compartir la ubicación en tiempo real con los contactos de emergencia, es necesario contar con conexión a internet, ya sea por Wi-Fi o por red móvil.

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