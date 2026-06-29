Fofo Márquez se queda en prisión: Razones por las que la SCJN rechazó atraer el caso del influencer

Fofo Márquez cumplirá su condena de más de 17 años por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que la SCJN rechazó atraer el amparo con el que el influencer buscaba anular su sentencia. Te contamos por qué el creador de contenido conocido como “niño millonario” se quedará en prisión.

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¿Qué pasó con el Fofo Márquez?

Actualmente, el influencer Fofo Márquez se encuentra preso en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, donde cumple una condena por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que golpeó a Edith “N” en febrero de 2024, en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Edomex.

Este lunes 29 de junio, la SCJN enterró las esperanzas de libertad del influencer, luego de que rechazó atraer el amparo directo con el que el Fofo buscaba anular la dura sentencia de 17 años y seis meses. La sentencia también incluía una multa de 67,313 pesos y 36,400 pesos más, que deben destinarse al tratamiento psicológico de la víctima del influencer.

¿Por qué la SCJN rechazó el amparo promovido por el Fofo Márquez?

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México solicitó a la Corte atraer el amparo que el influencer tramitó en contra de una sentencia emitida por un Tribunal de Apelación. Con esto, el Colegiado buscaba que la Corte aclarara qué criterios deben tomar en cuenta los juzgadores para considerar si una agresión violenta en contra de una mujer puede considerarse como una tentativa de feminicidio.

No obstante, por mayoría de votos, los ministros decidieron rechazar el amparo y mantener la sentencia del Fofo Márquez. De hecho las únicas que votaron por atraer el caso fueron las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa.

¿Quién es el Fofo Márquez?

Rodolfo “Fofo” Márquez era un famoso influencer conocido en redes sociales como el “niño millonario”. El joven de ahora 27 años de edad acostumbrara compartir su estilo de vida lujoso, viajes y artículos que poseía.

El creador de contenido fue detenido el 4 de abril de 2024 en Santa Cruz Acatlán en Naucalpan, Edomex, luego de que se viralizara un video en el que se le veía golpeado brutalmente a una mujer en un estacionamiento. Edith “N” había chocado accidentalmente con el Audi del influencer y le había roto un espejo.

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