Rematan el Nothing Phone (4a) Pro con 54% de descuento y triple cámara de 50 megapíxeles con sensor Sony

En adn Noticias constantemente te presentamos ofertas en tecnología, actualmente en Mercado Libre existe una que no te puedes perder, pues puso en descuento el celular Nothing Phone (4a) Pro 5G en su versión de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.
¿Estás buscando cambiar tu dispositivo? Se trata de uno de los lanzamientos más destacados de la marca este 2026, consolidándose como una opción de gama media-alta muy competitiva frente a rivales como el Google Pixel 10a.
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Nothing Phone (4a) Pro 5G precio
El smartphone tiene un 54% de descuento, por lo que pasó de 24 mil 514.99 pesos a 11 mil 255.96 pesos, lo que representa un ahorro de más de 13 mil pesos. Además, puede adquirirse a 24 meses sin intereses de 680.19 pesos.
Entre sus principales características destacan una triple cámara de 50 megapíxeles con sensor Sony y zoom de hasta 140x.
El equipo está disponible en tres colores: negro, rosa y plateado. Puedes encontrar la oferta aquí.
Nothing Phone (4a) Pro 5G características
- Pantalla: Panel AMOLED flexible LTPS de 6.83 pulgadas, resolución de 1,260 x 2,800 píxeles, tasa de refresco adaptativa de 30 a 144 Hz, y un brillo pico impresionante de hasta 5,000 nits.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.
- Memoria y almacenamiento: Versiones de 8 GB o 12 GB de RAM (LPDDR5X) junto a 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno (UFS 3.1).
- Software: Viene con Android 16 bajo la capa Nothing OS 4.1. Promete 3 años de actualizaciones mayores de sistema y 6 años de parches de seguridad.
- Batería: 5,080 mAh con soporte para carga rápida por cable de 50 W y carga inversa de 7.5 W.
Sistema de cámaras:
- Sensor Principal: Sony LYT-700C de 50 MP con estabilización óptica (OIS).
- Ultra Gran Angular: Sensor de 8 MP.
- Telefoto Periscópico: Sensor Samsung JN5 de 50 MP con zoom óptico de 3.5x y un zoom digital máximo de hasta 140x.
- Cámara Frontal: 32 MP para selfies con un ángulo de visión más amplio.
Glyph Matrix: Mantiene la icónica interfaz de luces traseras de la marca en un módulo circular que sirve para notificaciones, temporizadores y tonos de llamada.
Diseño Premium: Su grosor es de apenas 7.95 mm e incluye protección IP65 contra polvo y salpicaduras de agua.
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