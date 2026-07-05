“Panchito”, el loro que logró sobrevivir entre los escombros más de una semana tras los terremotos en Venezuela

El loro “Panchito” es uno de los tantos animales que han sido rescatados tras los dos mortíferos terremotos que azotaron Venezuela y que dejaron miles de personas muertas, sobre todo en La Guaira. “Mi niño, sobreviviste” dijo un bombero, al ver cómo el pequeñito seguía luchando por continuar con vida entre los escombros.

“Panchito” logró sobrevivir nueve días entre pedazos de cascajo, polvo y metales y aunque apenas podía moverse fue recibido con gran alegría por parte de los rescatistas, quienes inmediatamente le dieron agua, la cual bebió con desesperación.

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¿Cómo fue el rescate de “Panchito”?

“Panchito” fue rescatado bajo los escombros del apartamento número 8, en la zona conocida como Opp033, por parte de los Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda. Mientras un grupo se concentraba en las taras para auxiliar en la extracción de rescate de personas, otra comisión se dedicó a poner a salvo al ave.

“Para nosotros cada vida cuenta. Seguimos trabajado sin parar”, publicaron los bomberos en su cuenta oficial.

En el video se escucha cómo un bombero le habla amablemente y le dice “Vaya mi niño, sobreviviste”, “es un sobreviviente de la guerra”.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes al rescate de “Panchito”?

Luego de que se viralizara el video de “Panchito”, miles de usuarios agradecieron a los bomberos por rescatarlo y respaldaron la idea de que toda vida cuenta.

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