Las mejores opciones de AirPods para comprar en 2026

¿Estás pensando en comprar unos AirPods este 2026? La elección dependerá del uso que les darás y de tu presupuesto. Aunque Apple cuenta con un catálogo pequeño de audífonos, cada modelo está dirigido a un tipo de usuario específico, desde aquellos que buscan una opción económica hasta quienes priorizan la mejor calidad de audio y cancelación de ruido.

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¿Qué AirPods son mejores para comprar en 2026?

De acuerdo con Applesfera, los AirPods Pro3 son la mejor alternativa dentro del ecosistema de Apple gracias a su equilibrio entre calidad de sonido, autonomía y funciones avanzadas. Este modelo incorpora puntas de silicona para un mejor ajuste, una cancelación activa de ruido más eficiente y un sensor de frecuencia cardíaca integrado, además de ofrecer hasta ocho horas de reproducción continua.

Para quienes buscan una opción más accesible, los AirPods 4 destacan por su buena calidad de audio y un precio más bajo, aunque carecen de cancelación activa de ruido. Sin embargo, la versión AirPods 4 ANC añade esta tecnología, convirtiéndose en una alternativa recomendada para quienes utilizan los auriculares con frecuencia en la calle o en el transporte público.

Si la prioridad es disfrutar de una experiencia de audio más inmersiva, los AirPods Max2 son la propuesta premium de Apple. Se trata de audífonos de diadema que ofrecen mejor cancelación de ruido pasiva, compatibilidad con audio sin pérdida mediante cable y una autonomía de hasta 20 horas.

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