¡Milagro en Venezuela! Rescatan a madre e hijos que permanecieron enterrados durante 11 días; así se mantuvieron vivos

Una nueva historia llenó de esperanza al mundo, tras toda la tragedia y devastación que dejaron los terremotos de Venezuela. Equipos de rescate localizaron con vida a una madre y a sus tres hijos, incluido un bebé, luego de que permanecieran 11 días atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, el estado más afectado por el doble sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio.

El rescate ocurrió durante las últimas horas del domingo, cuando brigadistas civiles y militares detectaron débiles llamados de auxilio provenientes de la torre residencial OPP 26, ubicada en el sector Caribe de Caraballeda. Te contamos todos los detalles de este verdadero milagro ocurrido a casi dos semanas de la tragedia.

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Así fue el rescate de una madre y sus tres hijos tras los terremotos en Venezuela

La fuerza de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 derribaron decenas de edificios y multifamiliares en La Guaira, enterrando entre los escombros a miles de venezolanos. Debajo de las toneladas de concreto de un edificio de 12 pisos quedaron enterrados una madre con sus tres pequeños hijos, uno de ellos, un bebé. Al parecer, la mujer logró mantener con vida a sus hijos, dándoles leche materna.

LOS MANTUVO VIVOS CON LECHE

MATERNA ❤️ DIOS ES INMENSO 🙏❤️Una madre y sus tres hijos fueron rescatados con vida tras permanecer 11 días bajo los escombros.#Rescate #laguaira #Milagro #Fe #venezuela pic.twitter.com/8aV5AZbnb5 — Danii🤍 (@daniielolivero2) July 7, 2026

Tras lo ocurrido, rescatistas nacionales e internacionales comenzaron un estricto protocolo que les permitió escuchar cualquier señal de vida antes de remover escombros. Fue así que lograron escuchar a los pequeños y a su madre, que resistieron todos estos días enterrados.

El hallazgo de esta familia con vida es un verdadero milagro, ya que después de casi dos semanas las probabilidades de encontrar personas vivas disminuyen considerablemente. Este rescate devuelve esperanza a cientos de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos tras los terremotos.

Tras ser extraídos de debajo de los escombros, la madre y los pequeños recibieron atención médica urgente, pues presentaban deshidratación extrema y estado de shock.

¿Cuántos muertos van en Venezuela por el doble terremoto?

Mientras continúan las labores de búsqueda, el gobierno de Venezuela actualizó la cifra oficial de las víctimas del doble terremoto. Las autoridades informaron que el número de fallecidos supera las 3,300 personas, además de más de 16 mil heridos y alrededor de 17 mil damnificados que perdieron sus hogares tras el colapso de viviendas y edificios.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno venezolano también anunció un plan de reconstrucción denominado “Venezuela Renace”, que contempla recursos para rehabilitar infraestructura, otorgar apoyos habitacionales y brindar asistencia económica a miles de familias afectadas.

Hasta ahora, continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas con mayores daños, aunque las autoridades reconocen que las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas. Miles de venezolanos aún esperan encontrar a sus familiares y exigen que los cuerpos sean localizados, antes de que comience la remoción de escombros.

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