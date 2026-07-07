Mostafa Shobeir: Conoce al portero de Egipto que le atajó un penal a Messi en el Mundial 2026

Mostafa Shobeir, el portero de Egipto, se convirtió en una de las figuras más destacadas del Mundial 2026, tras su estupenda actuación ante la escuadra argentina liderada por el veterano Lionel Messi, a quien incluso logró atajar un penal.

Pero, ¿quién es Mostafa Shobeir? Si tú también estás buscando información acerca de esta nueva figura del futbol internacional, en adn Noticias, te contamos todo sobre el portero de la selección egipcia.

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¿Quién es y qué edad tiene Mostafa Shobeir?

Mostafa Shobeir nació el 17 de marzo del 2000, en Giza, Egipto. Tiene 26 años de edad y mide 1.85 metros. El futbol ha formado parte de su vida desde el principio, pues es hijo de un exportero internacional.

Se formó en la cantera de Al Ahly antes de llegar al primer equipo, donde ha mantenido una trayectoria de desarrollo constante. Su gran oportunidad llegó en durante la temporada 2023-24 de la Liga de Campeones de la CAF, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados del torneo.

Shobeir también estableció un récord en la Liga, pues logró nueve partidos sin que le marcaran gol, lo que fortaleció su reputación como uno de los porteros más prometedores de África.

¿En qué club juega Mostafa Shobeir?

Actualmente, Mostafa Shobeir juega en el Al Ahly SC, el club más exitoso del fútbol egipcio y africano, donde porta la camiseta con el número 31.

El joven portero debutó con la Selección de Egipto el 19 de noviembre de 2024. Mostafa Shobeir representó a su país en las categorías sub-17, sub-20 y sub-23 y, finalmente, consiguió su primera convocatoria con la selección nacional tras una temporada exitosa con el Al Ahly.

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