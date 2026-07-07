¡Adiós a Panchito! Muere el loro rescatado entre los escombros de los sismos en Venezuela; historia que conmueve a miles

Una noticia que estremece al mundo, Panchito, el loro que sobre vivió varios días atrapado entre los escombros de un inmueble derrumbado por los sismos en Venezuela, murió durante el pasado fin de semana, luego de permanecer bajo cuidados veterinarios especializados debido a las complicaciones derivadas de su rescate.

Esta noticia genera tristeza tanto entre los rescatistas, como entre los usuarios de redes sociales, ya que Panchito logró captar la atención de miles de personas al ser encontrado con vida por una comisión veterinaria especial, en medio de las labores de búsqueda efectuadas tras los terremotos que afectaron diversas zonas de la nación bolivariana.

Rescuers in Venezuela pulled a malnourished and dehydrated parrot from the rubble left from the devastating Earthquake! 🦜 pic.twitter.com/B9awV0jX2A — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) July 7, 2026

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¿Qué le pasó a Panchito?

Después de ser rescatado, especialistas informaron que el loro presentaba un cuadro severo de deshidratación, además del desgaste físico ocasionado por los días que permaneció atrapado entre los restos de las construcciones colapsadas.

En estos últimos días recibió atención médica intensiva con el objetivo de estabilizar su estado de salud; sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo veterinario, Panchito “perdió la batalla”.

Hasta el momento, las autoridades y los especialistas que participaron en su atención no revelaron mayores detalles acerca de la causa específica de su fallecimiento.

Sad end for Panchito: the parrot that survived nine days trapped among the rubble in Venezuela has died



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Panchito: Un símbolo de esperanza tras los sismos en Venezuela

La imagen del pequeño loro mientras fue rescatado con vida se convirtió en uno de los momentos más emotivos de las operaciones de rescate en Venezuela.

Su historia recordó que, además de las personas afectadas, los animales también sufren las consecuencias de los desastres naturales, por lo que organizaciones de protección animal y equipos de rescate mantienen protocolos para atender a las mascotas y fauna silvestre durante este tipo de emergencias.

El caso de Panchito generó numerosas muestras de solidaridad y mensajes de apoyo en redes sociales, donde miles de personas siguieron su evolución con la esperanza de que lograra recuperarse.

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