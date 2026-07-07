Parejas DINKWAP: así son las nuevas familias en México y el mundo

El meme “de los nietos que mi madre quiere y los que tiene” se volvió realidad y ahora forma parte del nuevo modelo de parejas llamadas DINKWAP, que prefieren tener a perrhijos sobre un bebé de verdad, a pesar de tener un buen ingreso económico.

Sí, las parejas DINKWAP ya son una tendencia en México y en el mundo debido a que tienen una vida sin tantas preocupaciones, se enfocan en los proyectos personales y financieros y consideran a su mascota como parte fundamental de la familia.

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¿Qué significa ser una pareja DINKWAP?

DINKWAP significa “Double Income, No Kids, With A Pet” (Doble ingreso, sin hijos, con mascota) y se trata de parejas profesionistas, sobre todo millennials y centennials, en donde ambos integrantes tienen ingresos propios y optan por no tener hijos y en su lugar tratan como un miembro importante de la familia a una mascota de compañía, ya sea un perro o un gato.

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Cada vez es más común escuchar el término “perrhijos” 🐶👀



Aunque ha generado debate, hoy millones de personas eligen tener mascotas antes que hijos y las cuidan como parte de la familia. Detrás de esto hay un cambio social importante y un vínculo emocional cada… pic.twitter.com/juxQXjAeZ9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 12, 2026

¿Cuáles son las características de las parejas DINKWAP?

La UTH Florida University, que ya estudia el modelo de parejas DINKWAP, afirma que tienen las siguientes características:

Tienen más dinero disponible para gastar al no tener hijos. Pueden comprar productos de mejor calidad o “premium” o hacer viajes

al no tener hijos. Pueden comprar productos de mejor calidad o “premium” o hacer viajes Valoran las experiencia y están en constante búsqueda del bienestar personal

y están en constante búsqueda del Son jóvenes profesionales urbanos que prueban nuevos productos tecnológicos

urbanos que prueban nuevos productos tecnológicos Prefieren productos con propósito y responsabilidad social

¿Cuáles son las ventajas de ser una pareja DINKWAP?

A pesar de que las parejas DINKWAP valoran la comodidad y la personalización, al no tener hijos pueden ahorrar o invertir más en su estética, su salud, familia y su perrhijo.

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