Confirmado: Fecha y lugar de la visita de Tom Holland a CDMX para promocionar Spider-Man: Brand New Day

Ya faltan menos días para que llegue a los cines de México, Spider-Man: Brand New Day pero antes de que eso suceda, Sony Pictures tiene preparada una sorpresa pues Tom Holland visitará la CDMX.

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¿Cuándo es el fan event de Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo con la información, el evento para promocionar la película de Spider-Man y los fans podrán convivir con el actor Tom Holland.

Este evento será similar a otros que se han llevado a cabo y se prevé que haya alfombra roja, firma de autógrafos y sesión de fotos. De acuerdo con el Spidey Tracker la visita del actor será el lunes 20 de julio en Parque el Toreo ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 en Lomas de Sotelo en Naucalpan de Juárez.

Spidey Tracker

La campaña Spidey World Tour busca impulsar la película con actividades especiales en varias ciudades, los usuarios pueden acceder a mapas, contenido promocional y pistas sobre la gira. Además los protagonistas forman parte de este evento. Hasta el momento, el evento se ha realizado en:

Madrid, España

Ámsterdam, Países Bajos

Berlín, Alemania

Roma, Italia

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

Además, una noticia relevante para los fanáticos mexicanos es que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines de México el próximo 29 de julio por lo que será uno de los primeros países en disfrutar del largometraje. Ya puedes comprar los boletos en tu cadena de cines favorita.

¿De qué trata la nueva película de Spider-Man?

Esta película marca el comienzo luego del polémico pacto con Mefisto en One More Day donde Peter Parker borra su matrimonio con Mary Jane para salvar a la tía May.

Además nadie recuerda que él es Spider-Man por lo que comienza de cero su vida y Peter vuelve a ser soltero, convive con sus compañeros de piso y se dedica al fotoperiodismo.

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