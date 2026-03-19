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Apple lanza alerta de seguridad y pide actualizar el software de iPhone tras ciberataques en iOS

Apple detectó ataques web contra iPhone con iOS antiguo; pidió instalar la última versión del sistema para evitar robo de datos personales y bancarios.

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Si tu iPhone no tiene la última versión del software, actualiza iOS para proteger tus datos.|Adriana Juárez | adn Noticias

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Apple pidió a los usuarios de iPhone actualizar su sistema operativo tras detectar ciberataques dirigidos a versiones antiguas de iOS. Investigadores de seguridad identificaron contenido web malicioso capaz de explotar vulnerabilidades en dispositivos sin actualizaciones recientes, lo que pone en riesgo datos personales.

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La compañía confirmó que lanzó parches de seguridad en marzo de 2026 para frenar estos ataques. Los dispositivos con versiones recientes ya están protegidos, pero quienes usan sistemas antiguos deben actuar de inmediato para evitar posibles filtraciones.

¿Por qué es tan importante actualizar?

Actualizar tu iPhone es la medida más eficaz para evitar vulnerabilidades. Apple corrigió fallas que permitían a ciberdelincuentes acceder a información mediante sitios web comprometidos.

  • Protege datos personales y bancarios
  • Evita accesos no autorizados
  • Corrige errores críticos del sistema

Los expertos señalan que los dispositivos actualizados no fueron afectados. Esto refuerza la importancia de mantener el software al día.

¿Qué pasa con los iPhone más antiguos?

Apple extendió protección a equipos antiguos con actualizaciones especiales para iOS 15 y iOS 16 desde el 11 de marzo de 2026. Esto permite cubrir dispositivos que no pueden instalar versiones más nuevas.

  • iOS 15 a iOS 26 ya cuentan con protección
  • iOS 13 y 14 deben actualizar primero
  • Se enviarán alertas de seguridad adicionales

Esto reduce el riesgo en millones de dispositivos aún en uso.

¿Cómo actualizar tu iPhone de forma sencilla?

El proceso es rápido y no elimina datos del usuario. Solo requiere conexión a internet y batería suficiente.

  • Ir a Ajustes
  • Entrar a General
  • Seleccionar Actualización de software
  • Tocar “Descargar e instalar”

Apple recomienda hacerlo mediante Wi-Fi para mayor estabilidad.

Otras protecciones disponibles

Safari cuenta con navegación segura activada por defecto. Esta función bloquea sitios maliciosos detectados en los ataques recientes.

  • Activa protección automática en navegación
  • Bloquea enlaces peligrosos
  • Reduce exposición a fraudes

En modelos compatibles, el Modo Bloqueo añade una capa extra de seguridad frente a amenazas avanzadas.

Recomendaciones finales para proteger tu iPhone

Mantener actualizado tu iPhone es clave para proteger fotos, contraseñas y datos sensibles. Apple insiste en no posponer las actualizaciones.

  • Revisa actualizaciones periódicamente
  • Evita enlaces sospechosos
  • Activa funciones de seguridad

La tendencia apunta a ataques más sofisticados, por lo que la prevención será cada vez más relevante.

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