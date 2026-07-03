Hallan sin vida a periodista Roxana Guzmán: Hay 8 personas detenidas

La Fiscalía General del Estado (FGE) Veracruz confirmó hoy el hallazgo sin vida del cuerpo de Roxana Guzmán Ramírez, periodista que fue presuntamente secuestrada luego que dos sujetos armados irrumpieran en su vivienda en Nanchital, durante la jornada del pasado 2 de junio de 2026.

Esta lamentable noticia pone fin a días de incertidumbre tanto de familiares como amigos y personas cercanas a la periodista, pero que abre una nueva etapa en la investigación para esclarecer las circunstancias alrededor de su muerte.

Conforme al comunidad oficial emitido por la Fiscalía, la identidad de la víctima fue confirmada mediate dictámenes periciales.

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Las autoridades locales no informaron en dónde fue localizado el cuerpo sin vida de Roxana Guzmán; sin embargo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley, además de los estudios periciales correspondientes.

𝗢𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮; 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗲𝘀𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 https://t.co/2jJq1vsxwe pic.twitter.com/X0UC9yCltf — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 3, 2026

¿Qué dice la Fiscalía de Veracruz? Así ocurrió la desaparición de Roxana Guzmán

Caso Roxana Guzmán: La dependencia señaló que la carpeta de investigación sigue abierta y que hasta el momento, no se ha determinado la causa oficial de su muerte, por lo que peritajes y las diligencias ministeriales siguen en curso.

La FG Veracruz señaló que se mantiene la investigación para identificar y, en su caso, detener a los presuntos responsables de su muerte, además de secuestro.

¿Cómo desapareció la periodista Roxana Guzmán en Veracruz?

La periodista Roxana Guzmán Ramírez fue privada desu libertad durante la jornada del 2 de junio en su domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital. El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia y las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales, generando indignación y preocupación entre el gremio periodístico y la ciudadanía.

En las imágenes se observa cómo dos hombres armados y con el rostro cubierto irrumpen por la fuerza en la vivienda y se llevan a la comunicadora contra su voluntad.

Desde entonces, la Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.

Detienen a presunto implicado en la desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Como parte de las investigaciones por la desaparición de Roxana Guzmán Ramírez, autoridades del estado de Veracruz informaron sobre la detención de José del Carmen “N”, durante un cateo efectuado en el municipio de Moloacán.

#IMPORTANTE | José "N", señalado como presunto responsable del secu3stro de la periodista Roxana Guzmán en el sur de Veracruz, fue detenido en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán.



Las autoridades informaron que ya se encuentran buscando a otros posibles implicados en… pic.twitter.com/uo6iL5Nxvl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

Conforme a la FGE Veracruz, este hombre es señalado como presunto implicado en el secuestro de la periodista. Las autoridades señalaron que el detenido sería uno de los dos sujetos que irrumpieron en la vivienda de la periodista, mismos que fueron captados en videos de seguridad durante el “levantón” de la comunicadora.

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